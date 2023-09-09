我国羽队移师香港继续冲刺奥运积分

提前结束中国公开赛之后，我国羽毛球队一直留在常州训练。他们将在星期天（9月10日）移师香港，参加下星期二（12日）开打的超级500香港公开赛，继续为巴黎奥运会积分冲刺。四名参赛球员努力汲取中国赛的经验与教训，力争在香港站做得更好。

对此，骆建佑对《联合早报》说：“其实无论冲不冲奥运积分，每站比赛我都抱着一种拼的心态和强烈求胜的渴望，争取能走得越远越好。”

杨佳敏则说：“我珍惜每一场比赛，从中学习经验积累信心。”许永凯／陈薇涵表示，希望做得更好。

新加坡派出男女单打和混双最强阵容参加了本次中国公开赛。其中，骆建佑首次打进该赛事男单八强，女单杨佳敏和混双组合许永凯／陈薇涵则止步首圈。

在晋级男单八强的路上，骆建佑表现出色。面对6月和7月曾战胜过自己的法国小将克里斯托·波波夫和丹麦名将安东森，他激发出全部斗志，以最好的状态完胜对手连闯两关。尽管复赛不敌世界头号球员丹麦的安赛龙，也是虽败犹荣。

能很快走出失利的阴影击败对手，显示了骆建佑强硬的心理素质和调整自己状态的能力，他最喜欢说的一句话是：“做好自己最重要，让自己始终保持专注。”对胜利的渴望、稳定的心理以及不断打磨的细腻技术，相信未来他会走得更远。

两局开局都领先下最终失利，杨佳敏有些郁闷。她认为自己打得很专注，但太想赢分，心态上出现起伏。不过，首圈对手中国的王祉怡则肯定了新加坡一姐的进步。

王祉怡说：“一年多前我们有过交手，我也看了她最近的比赛，在场上的速度包括稳定性都有提高。她在两个开局都打得比我好，只是一些机会球没把握住。”杨佳敏说：“这也正是我要加强的地方，接下来会更好地磨炼技战术和心理素质。”

安赛龙与陆光祖会师决赛

许永凯／陈薇涵敢冲敢拼的打法，给中国组合冯彦哲／黄东萍造成很大冲击。黄东萍认为他们的打法很有特点，开场速度很快。但想要赢球，临场发挥和把握关键分很重要。新加坡夫妻档坦言，在这方面还有所欠缺，须要努力学习提升。

在男单复赛中淘汰骆建佑后，安赛龙星期六（9日）晚上再进一步，半决赛以2比0击败印尼的佐纳丹，与中国球员陆光祖会师男单决赛。女单决赛，将在头号种子韩国小将安洗莹和二号种子日本的山口茜之间进行。