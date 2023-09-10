安赛龙与安洗莹 中国羽球公开赛称王封后

世界羽毛球男女单打头号选手，丹麦名将安赛龙和韩国天才少女安洗莹，星期天（9月10）均以2比0击败对手——中国球员陆光祖和日本名将山口茜，在世界羽联超级1000中国羽毛球公开赛上，首次称王封后。

安赛龙赛后非常兴奋地说：“在中国赛夺冠是我的一个重大目标，非常开心能在这里拿到冠军。接下来，我要做好准备，好参加香港站比赛。”

与此同时，安洗莹背靠背拿下世锦赛与中国公开赛冠军，收获本赛季第九冠。世界女单是否就此进入安洗莹时代？世界排名第一，21岁的安洗莹说：“我觉得为时尚早，我还很年轻，现在只能说是一个比较好的时期，还需要做更多的事情。”

中国羽毛球公开赛星期天进行五个项目的决赛。在男单决赛上，赛会头号种子安赛龙和陆光祖对决争霸。

比赛开始后，陆光祖试图给安赛龙制造更多麻烦，通过网前的争夺与对手周旋，不让其攻防连贯顺畅。纠缠到8平后，安赛龙抓住对手的起伏拉开比分，以21比16先胜。第二局，安赛龙在对手网前压制下多次失误，一度以14比18落后。但安赛龙毕竟还是技高一筹，发挥进攻威力，以21比19锁定胜局。

女单决赛由赛会头两号种子上演巅峰对决。本赛季，安洗莹所向披靡，此前已收获八个女单冠军。而前世界第一山口茜也非等闲之辈。

首局开始，山口茜对安洗莹采用以快制快的战术，但这导致山口茜自身消耗大，失误多。首局打成4平后，安洗莹开始掌控比赛节奏，仅用16分钟就以21比10取胜。

次局，安洗莹速度不减，压住对手两个底角，造成山口茜多次无谓失误。尽管山口茜追成16平后反超比分，但最终还是以19比21败下阵来。

中国双打完胜 韩国混双首夺冠

女双决赛同样在赛会头两号种子之间打响。最终，中国的陈清晨／贾一凡以2比0完胜韩国的白荷娜／李绍希，成功卫冕冠军。男双决赛，中国组合梁伟铿／王昶以2比0轻取2022世锦赛冠军，马来西亚的谢定峰／苏伟译。

此外，韩国新科世锦赛冠军徐承宰／蔡侑玎，以2比0击败法国组合汤姆·吉凯尔／德尔菲娜·德尔吕（Delphine Delrue），首夺中国赛混双冠军。