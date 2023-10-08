首次征战中网 伊加女单封后

22岁的波兰名将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）星期日（10月8日）晚在北京国家网球中心以2比0横扫俄罗斯美女柳德米拉·萨姆索诺娃（Liudmila Samsonova），首次夺得女子网球员协会（WTA）超级1000赛中国网球公开赛女单冠军。

赛后，伊加双手掩面，流下了激动的泪水。随后她开心地说：“能夺得冠军，我为自己感到骄傲，我对自己在整个中网的比赛感到高兴。首次来到中网，这里的一切包括场地、球迷都很棒，明年我一定会争取回来卫冕。”

这是伊加本赛季收获的首个WTA超级1000赛冠军。凭借进账的1000个积分，这位前世界第一继续迫近白罗斯猛女阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）的世界头号宝座。她说：“我整个赛季都打得很稳定，夺取年终世界第一是我的目标。”

作为WTA超级1000赛，本届中网女单阵容豪华，世界前10球员齐聚北京。在64名参赛选手中，有9位大满贯女单冠军。

正因如此，女单八强就集结了五位大满贯冠军。除了伊加、伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）、可可·高芙（Coco Gauff）外，还有阿丽娜、拉脱维亚名将叶莲娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko）、刚斩获职业生涯首座WTA超级1000赛冠军的希腊名将玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari）、去年总决赛冠军法国名将卡罗琳·加西亚（Caroline Garcia）。

首次征战中网的伊加半决赛直落两盘淘汰可可，个人职业生涯第20次闯入巡回赛决赛，并冲击个人第16冠。

25岁的柳德米拉则在晋级路上先后击败捷克球员佩特拉·科维托娃（Petra Kvitova）、叶莲娜、伊莲娜等三位大满贯冠军，继蒙特利尔后再闯WTA超级1000赛决赛。

在决赛上，伊加没有给柳德米拉任何机会。首盘，她在以3比2领先后，在第6和第8局抓住柳德米拉的漏洞，成功破发。次盘，她在第4和第8局又两度破发。最终，以两个6比2轻松获胜。

赢下中网女单冠军后，本赛季伊加的胜场数已达到63场，成为胜场最多的女球员。在谈到如何保持高水准的竞技状态时，她说：“我很高兴成为那种始终如一的球员。我已打了两个赛季，有些比赛并不容易，但我觉得自己的方向是正确的。所有这些胜利，都意味着我是世界上最顶尖的球员之一，我对此感到满意。”