谢尔顿击败辛纳 晋级上海网球大师赛男单八强

美国网球新星谢尔顿在16强赛的青春对决中经过三盘激战击败意大利名将辛纳，锁定复赛资格。

美国21岁新星谢尔顿（Shelton）星期二（10月10日）晚在上海旗忠网球中心以2比1艰难战胜意大利22岁名将辛纳（Sinner），首次挺进男子网球员协会（ATP）超级1000赛上海大师赛男单八强，打赢了这场青春的对决。

赛后，谢尔顿兴奋地跳了起来，全场观众也为他唱起了生日歌。他说：“我第一次打上海站比赛，在发球环节和技战术方面对自己的表现很满意。辛纳是个很棒的对手，我以他为榜样。这场胜利，是送给自己21岁生日的最好礼物。”

谢尔顿是美国男子网坛冉冉升起的新星。2022年，他在辛辛那提大师赛击败挪威一哥鲁德（Ruud），职业生涯首胜世界前10球员。随后，他转入职业网坛，成为挑战赛历史最年轻连续三周夺冠的球员。本赛季，他职业生涯首次打进澳大利亚公开赛八强和美国公开赛四强，成为1992年张德培后打进美网四强最年轻的美国球员。

左手持拍的谢尔顿，颇有西班牙天王纳达尔的气势。作为上海大师赛19号种子，他首轮轮空，次轮击败了西班牙球员穆纳尔（Munar），第三轮上演大逆转，在首盘失利下连追两盘击败俄罗斯的萨菲乌林（Safiullin），晋级16强。

谢尔顿的16强赛对手辛纳，本赛季表现出色。先在8月ATP1000赛多伦多大师赛中夺得自己职业生涯的首个大师赛男单冠军，后又于10月4日在北京中国公开赛半决赛和决赛两盘淘汰头两号种子西班牙的阿尔卡拉斯（Alcaraz）和俄罗斯的梅德韦杰夫（Medvedev），收获了含金量颇高的ATP500赛中网男单冠军，无论士气和信心都处于上佳状态。

移师上海后，辛纳表现相对稳定。这名六号种子首轮轮空，次轮和第三轮分别淘汰美国的吉隆（Giron）和阿根廷球员贝兹（Baez）。

这两名“00后新星”在上海开启了职业生涯的首次交锋。在这场对决中，辛纳快速进入状态，首局成功破发，以6比2胜出。次盘，谢尔顿找到感觉，发球、上网、底线屡屡奏效，第四局破发以6比3扳平大比分。第三盘双方都没能破发。在抢七中，辛纳0比4落后，追成5比4。谢尔顿利用发球以7比5反超，从而以7比6（7比5）获胜。

郑钦文郑州赛击败对手晋级

ATP1000赛在上海激战正酣，而女子网球员协会（WTA）中国赛季也还没有结束。在挥别WTA1000赛中网之后，包括中国一姐郑钦文在内的很多网坛名将南下郑州，征战从10月7日至15日举行的WTA500赛郑州公开赛。

刚夺得亚运会女单金牌的郑钦文，在10月2日中网首轮输给了哈萨克斯坦名将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），延迟了中国赛季首秀开门红的时间。

来到郑州后，郑钦文从亚运征程中恢复过来，在10月9日晚正赛揭幕战中以2比0击败从资格赛晋级的乌克兰37岁老将沃洛德科（原名卡特琳娜·邦达伦科Kateryna Volodko，结婚后改用夫姓参赛），拿下了自己在中国赛季的首场胜利。