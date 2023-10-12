上海大师赛 胡尔卡奇与科达会师半决赛

波兰帅哥胡贝特·胡尔卡奇（Hubert Hurkacz）星期四（10月12日）下午先衰后盛，以大比分2比1击败匈牙利的法比安·马洛桑（Fabian Marozsan），职业生涯首次打进男子网球员协会（ATP）超级1000赛上海大师赛男单四强。

在星期四晚上另一场男单复赛中，26号种子，23岁的美国新生代科达（Korda）同样以大比分2比1击败19号种子21岁同袍谢尔顿（Shelton），与胡尔卡奇会师半决赛。

三盘比赛，胡尔卡奇总共轰出了18记爱司球。对此，他在赛后说：“我很开心能在上海站打进半决赛。这场比赛我在发球环节确实做得还不错。不过，对手打得也很好，尤其是接发球方面，我们打了很多回合，我感觉胜得很惊险。”

凭借颇具威力的发球，26岁的胡尔卡奇在本届上海赛名声大振。他在星期二（10日）晚上与中国一哥张之臻的三盘大战中，打出了16记爱司球，最终以大比分2比1淘汰对手打进本赛季第二个大师赛男单八强。出色的发球，赢得喝彩。

马洛桑二次出战大师赛 再闯八强

今年5月，马洛桑在罗马大师赛中完胜西班牙新星阿尔卡拉斯（Alcaraz）首进大师赛16强。此番他第二次出战大师赛，再闯八强，三轮相继挑落澳大利亚的德米纳尔（DeMinaur）、塞尔维亚的拉约维奇（Lajovic）和挪威的鲁德（Ruud）。

复赛上，赛会16号种子胡尔卡奇和马洛桑展开争夺半决赛权的激战。在以4比6交出首盘后，胡尔卡奇以6比1、6比3连下两城。

这也是本赛季继辛辛那提大师赛后，胡尔卡奇再次跻身大师赛四强。他说：“今年赛季开始后，我遇到了很多麻烦和挑战，状态不是很好。从辛辛那提才开始上升。这里是1000赛，球员都很出色，我需要提升自己的状态才能走得更远。”

俄女将柳德米拉无缘八强

女子网球员协会（WTA）500赛郑州公开赛10月12日继续女单次轮较量。中网女单亚军俄罗斯名将柳德米拉·萨姆索诺娃（Liudmila Samsonova）意外以大比分1比2输给资格赛选手德国的劳拉·西格蒙德（Laura Siegemund），无缘八强。

三届大满贯亚军、赛会4号种子突尼斯名将昂斯·贾贝尔（Ons Jabeur）则直落两盘横扫击败意大利名将卢恰·布朗泽蒂（Lucia Bronzetti），成功杀进复赛。

随后，持外卡参赛的21岁河南籍小将白卓璇未能创造奇迹，两盘完败世界第12，赛会8号种子俄罗斯名将达利亚·卡萨金娜（Daria Kasatkina），止步16强。