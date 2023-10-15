胡尔卡奇上海大师赛称王 郑钦文郑州封后

在瑞士天王费德雷尔和全场观众的见证下，星期天（10月15日）晚，超级1000赛上海大师赛“新王”诞生。波兰网球名将胡尔卡奇（Hurkacz）以大比分2比1力克俄罗斯名将卢布列夫（Rublev），职业生涯首夺该赛事男单冠军。

第三次参加上海大师赛，如今如愿拿到了职业生涯第二个大师赛冠军，同时也是自己首个超级大师赛冠军，26岁的胡尔卡奇非常兴奋。赛后，他在摄像机镜头上用中文写下了“谢谢”两字，以感谢全场观众为自己加油助威。

胡尔卡奇说：“我为自己在场上拼尽全力这一点感到骄傲，每一个球我都全力以赴。我觉得自己在场上的攻击性还是挺强的，状态不错，发球也给我助力，所以我对自己在这里取得的进步感到满意，希望我能够继续相信自己，保持下去。”

在这场决赛之前，卢布列夫和胡尔卡奇职业生涯都只拿到过一次大师赛冠军。前者在今年蒙特卡洛大师赛上夺冠，后者则在2021年迈阿密大师赛中捧杯。

首盘，胡尔卡奇发球，第六局他率先成功破发。卢布列夫顿时情绪失控，挥动手指大喊大叫，认为是受到了场外干扰，以3比6告负。次盘，卢布列夫依靠暴力正手第二局顺利破发，以6比3扳平盘分。

决胜盘，双方战成6比6，比赛进入抢七大战。卢布列夫一度以5比2领先。但胡尔卡奇依靠强悍的发球反超比分，凭借稳定心态以7比6（8）笑到最后，全场共发出21记“爱司球”（ace，发球直接得分）。

女子网球协会（WTA）500赛郑州公开赛星期天也迎来收官之战。经过三盘大战，中国金花郑钦文以大比分2比1逆转击败法国公开赛女单前冠军、赛会七号种子巴尔博拉·克赖奇科娃（Barbora Krejcikova），首夺女单冠军。

首盘，巴尔博拉在第六局破发，以6比2先胜。次盘，郑钦文在对手首个发球局就完成破发，6比2扳平。决胜盘，郑钦文两度破发对手，以6比4胜出。

随着郑钦文夺冠，她也创下多项纪录。这是中国球员在本土举行的中国赛季中夺得的最高级别女单冠军，是她职业生涯第二个WTA巡回赛女单冠军。

郑钦文说：“赛前我就要求自己专注打好每一个球，能在主场夺冠非常开心。”