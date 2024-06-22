张之臻晋级草地巡回赛四强创中国网球男单历史

（柏林新华电）中国选手张之臻本地时间6月22日凌晨在德国哈雷网球公开赛复赛，与决胜盘逆转美国选手尤班克斯（Eubanks）晋级四强。

张之臻以6比4、4比6、7比5的比分压倒对手。关键的第三盘，张之臻在2比5落后的劣势下连下取五局，最后赢得胜利，成为公开赛时代第一个晋级草地巡回赛男单四强的中国球员。

回顾全场比赛，28岁的张之臻认为保持稳定心态是关键：“第一盘开局良好，我破了他的发球局。但第二盘我的发球状态不稳定。好在我的心态很好，当第三盘以2比5落后时并没有放弃。我对今天的表现感到非常自豪。”

谈到接下来在半决赛对决世界排名第一的意大利名将辛纳（Sinner）时，张之臻将聚焦与辛纳的差距：“我很期待和辛纳的半决赛，就像星期三（19日）对阵梅德韦杰夫（Medvedev）一样。我和他们两位都同时期参加网球比赛，现在他们是世界前五，我还处于中游，想看看自己的差距在哪。”

打进哈雷公开赛半决赛让张之臻收获了20个积分，他的实时排名上升九位来到了世界第33，创造个人的职业新高，也平了他的教练卢彦勋在役时的最高世界排名。如果半决赛爆冷战胜辛纳，他将再收获150个积分，世界排名提升至第30，成为中国男网历史上第一个世界排名进入前30的球员。