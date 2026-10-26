（洛杉矶法新电）东契奇（Doncic）在星期一（10月26日）上午的美国职业篮球联赛（NBA）中狂砍52分，率领洛杉矶湖人（LA Lakers）客场以132比123击败犹他爵士（Utah Jazz），在“后詹姆斯（James）时代”迎来开季三战全胜的完美开局。

自詹姆斯今夏转投费城76人（Philadelphia 76ers）后，东契奇已成为湖人当之无愧的头号巨星。他本场表现极具统治力，除了命中八记三分球，这名上赛季荣膺联盟得分王的斯洛文尼亚后卫还送出10次助攻、八个篮板和两次抢断。

在里夫斯（Reaves）贡献29分的支援下，长时间处于落后的湖人在比赛最后四分钟彻底拉开比分，锁定胜局。

东契奇赛后说：“在比赛最后关头、比分胶着时投进那些三分球，是最棒的感觉之一。我们打出了自己熟悉的篮球风格。我们也吸取教训……不能再像今天这样慢热开局了。”

湖人在开季前两场轻松击败金州勇士（Golden State Warriors）和同城死敌洛杉矶快艇（LA Clippers）后，本场在盐湖城迎来新赛季首次真正的逆境考验。

在芬兰球星劳里·马尔卡宁（Lauri Markkanen）火热状态的带动下，爵士在次节一度领先多达18分。不过湖人随后展开反扑，东契奇在第二节结束前几秒命中一记急停三分球，助湖人在半场休息时取得微弱领先。

比赛还剩四分多钟时，爵士一度又微幅反超，但东契奇随即再中一记三分球，将比分追成116比116平手。自那之后，东契奇和里夫斯势不可挡，两人在末节的合砍得分甚至超过爵士全队，助焕然一新的湖人取得三胜零负的开局。

东契奇说：“我们是一个团结的集体。我认为每一个新加入的队友都能感受到这里非常欢迎他们，这正是我们想要的。”

与此同时，詹姆斯效力的费城76人在开季取得三连胜后，主场以93比106不敌底特律活塞（Detroit Pistons），吞下赛季首败。

上赛季高居东岸榜首的活塞本场一路领先，并在第二节将优势扩大到21分。尽管马克西（Maxey）在第四节独得18分，竭尽全力试图带领76人反扑，但活塞顶住了压力，同样将战绩提升至三胜零负。

攻下活塞最高26分的康宁汉姆（Cunningham）赛后说：“我们只想保持稳扎稳打，不会好高骛远。”

雷霆胜快艇折损三将 卫冕冠军尼克斯吞三连败

同日其他比赛中，新科NBA最有价值球员（MVP）亚历山大（Alexander）砍下全场最高的34分，带领俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）以108比101击退快艇。

然而，雷霆主将杰伦·威廉姆斯（Jalen Williams）在一次突破上篮时脚踝严重扭曲变形，最终被担架抬出场外，令这场胜利蒙上阴影。

事发后眼泛泪光的亚历山大说：“我只是为他感到难过……我们必须坚守阵地，直到他归队。”

雷霆主帅戴格诺特（Daigneault）也补充道：“这种伤病太残酷了。我们现在心情都很沉重，这对球员们来说很难受。”

Jalen Williams receives a standing ovation after being stretchered off following a leg injury 🙏 pic.twitter.com/dRkjLH7iVB — ESPN (@espn) October 26, 2026

在纽约，卫冕冠军纽约尼克斯（New York Knicks）在主场以102比111遭奥兰多魔术（Orlando Magic）逆转，苦吞开季三连败。

这是自2011至12赛季的达拉斯小牛（Dallas Mavericks）以来，首次有卫冕冠军遭遇开季三连败。

尼克斯主帅迈克·布朗（Mike Brown）说：“现实情况是，在第四节让对手拿到40分实在太多了……当你像我们现在这样投篮手感不佳时，就必须想办法通过其他方式赢下比赛。”

魔术的弗朗茨·瓦格纳（Franz Wagner）单在第四节就轰下21分，为球队锁定赛季首胜。