（伦敦综合电）据《卫报》了解，曼联（Manchester United）高层正认真考虑解雇主帅卡里克（Carrick），而纽卡斯尔（Newcastle）前主帅埃迪·豪（Eddie Howe）和德国国家队前教头纳格尔斯曼（Nagelsmann）是潜在继任者。

曼联近三个赛季先后解雇了滕哈格（ten Hag）和阿莫林（Amorim），如今卡里克重蹈覆辙的可能性正在增大。在星期天（10月25日）的英超主场以0比3惨败给伯恩茅斯（Bournemouth）后，卡里克坦言他并未预设自己的未来，而是会“照常”开展工作。

曼联本赛季在英超仅得一胜，目前只领先降级区一分，让主帅卡里克（图）的下课传闻甚嚣尘上。（法新社）

但《卫报》报道，曼联正就是否解雇卡里克进行紧急磋商，而球会内部普遍认为卡里克将被免职。如果曼联决定换帅，足球总监威尔科克斯（Wilcox）的首选人选是埃迪·豪。这名英籍主帅拥有丰富的英超执教经验，这使他在其他潜在候选人中更具优势。

此外，聘请埃迪·豪的成本要低于另一名备受青睐的候选人——埃梅里（Emery），因为阿斯顿维拉（Aston Villa）预计索要约2000万英镑（约3420万新元）的赔偿金，才愿意放行这名西班牙籍教头。

与此同时，德国国家队前主帅纳格尔斯曼则受到曼联引援主管维维尔（Vivell）的高度推崇，这名德国少帅在今夏世界杯结束后被德国足总解雇，至今赋闲在家。据悉，他对任何邀请都持开放态度。

尽管如此，拥有最终决定权的曼联股东拉特克利夫（Ratcliffe）更看重威尔科克斯的意见，因此埃迪·豪的顺位比纳格尔斯曼更靠前。此外，那波利（Napoli）前主帅孔特（Conte）也是潜在的人选之一。

曼联球员赛后遭球迷狂嘘

曼联中场布鲁诺·费尔南德斯（中）此役没能上场，赛后被主场球迷狂嘘。（法新社）

卡里克本场比赛将布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）排除在首发阵容之外。谈及未让费尔南德斯出场的决定，卡里克说：“有时你需要做出一些调整，试图改变比赛走势并带来转机，而这就是我们今天所做的决定。”

比赛结束后，卡里克特意绕场致意获得球迷的掌声，而费尔南德斯及其他曼联球员则遭到嘘声。“我需要一些时间来消化这一切，但我非常感谢他们的支持。这就是我们目前的处境——我们的比赛结果和表现都还不够好。”

本赛季，曼联在联赛中仅取得一场胜利，目前仅领先降级区一分排名第16位，球队上一次获胜还是在9月初欧冠联赛击败阿塞拜疆球队沙巴FK（Sabah FK）。