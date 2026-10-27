（伦敦综合电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）与英格兰射脚凯恩（Kane）星期二（10月27日）首夺金球奖，成25年来首名获此殊荣的英格兰球员，让英格兰主帅图赫尔（Tuchel）直呼，早已用尽赞美之词来形容爱将的表现。

凯恩是英格兰队史第五名夺得金球奖的球员。对于麾下队长迎来职业生涯高光，图赫尔难掩喜悦之情。

这名德国籍主帅说：“祝贺凯恩夺得金球奖，真是实至名归！我很久以前就已经想不出更多赞美之词来形容你的表现，我非常高兴看到你如今正式获得整个足球界的认可。

“我们很幸运有你作为球队的领袖。我知道你会与挚爱好好享受这一刻，然后继续回到球场做你最擅长的事——进球并赢下比赛。”

新老东家齐祝凯恩 威廉王子：了不起成就

除图赫尔外，凯恩的现东家与老东家也纷纷在社交媒体上高调庆贺。拜仁不仅发文祝贺当家射脚，甚至直接将球会官方Instagram的个人简介霸气改为“2026年金球奖得主哈里·凯恩的球会”，并称凯恩是伦敦的“新王”。

培育凯恩成才的老东家“热刺”托特纳姆（Tottenham）也在官方社交媒体发文，向这名队史传奇送上诚挚祝福。

身为英格兰足球总会赞助人的威廉王子也在社交媒体Instagram发文祝贺。这位威尔士亲王写道：“多么了不起的成就，当之无愧。他是一名出色的队长、非凡的球员，也是为全世界球迷带来无数难忘时刻的人。”

卡拉格：要是凯恩还留在热刺 根本拿不了金球奖

上一名夺得金球奖的英格兰球员，是2001年获奖的欧文（Owen）。当年曾与欧文并肩作战的英格兰名宿卡拉格（Carragher）在接受媒体访问时说，凯恩的这座金球奖虽迟但到。

卡拉格说：“我非常高兴。他拥有一段多么辉煌的职业生涯，是一名非常出色的球员。作为一个足球大国，我们的金球奖得主还不够多。我的前队友欧文是上一名在2001年得奖的球员，这真的是漫长的等待。

“就凯恩，以及我认为未来也会赢得金球奖的贝林厄姆（Bellingham）而言，我们确实拥有这个时代最伟大的两名球员。我为凯恩和国家感到高兴。”

卡拉格进一步说，凯恩三年前转战德甲，是他最终在金球奖评选中脱颖而出的关键转折点。

他说：“那是他（凯恩）必须迈出的一步。我原本以为他会执着于打破英超进球纪录，但他真正执着的是打破各项进球纪录，而不仅限于英超。这桩转会也让他有很大机会去争夺欧冠冠军，并跻身金球奖的竞争行列。如果凯恩还留在托特纳姆踢球，他根本不可能赢得金球奖。”

担任本届金球奖颁奖典礼联合主持人的法国传奇前锋亨利（Henry），也对凯恩给予高度肯定。他说：“我向来支持我的法国同胞，但对于凯恩，我不得不说几句。我从他出道就一直关注他，为了取得今天的成就，他经历了许多艰难的磨砺。他是当之无愧的赢家，干得漂亮。”