（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼（PSG）在新加坡时间星期二（10月27日）双喜临门。大巴黎先在法甲以2比0力挫里昂（Lyon）登顶积分榜，随后在金球奖颁奖典礼上，获评为年度最佳男子球会。

这场焦点战原定于上星期天（25日）举行，但因法国首都巴黎爆发激烈抗议浪潮，当地警方为调配警力维持治安，要求将比赛推迟24小时。这一改期导致本场比赛与在伦敦举行的金球奖颁奖典礼“撞期”。

在角逐这一足坛最高个人荣誉的30人候选名单中，大巴黎共有10名球员入围，当中包括去年的金球奖得主登贝莱（Dembele），以及上赛季助大巴黎实现欧洲冠军联赛两连冠的头号功臣、格鲁吉亚边锋克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）。

大巴黎上赛季强势卫冕欧冠冠军，夺得金球奖最佳男子球会实至名归。图为上届金球先生登贝莱上台为球队领奖。（法新社）

不过，登贝莱与克瓦拉茨赫利亚在上周的欧冠都挂彩，本就无法继续上阵。此外，大巴黎边卫门德斯（Mendes）与队长马尔基尼奥斯（Marquinhos）也因伤缺席。

戈茨成替补奇兵 一传一射拿下胜利

一年前登贝莱捧起金球奖时，大巴黎正好在另一场因暴风雨推迟24小时的法甲联赛中，客场以0比1败给马赛（Marseille）。时隔一年再遇改期与颁奖礼撞期的戏码，伤兵满营的大巴黎这回全神贯注，未让历史重演。

客场作战的里昂在上半场曾两次制造极具威胁的攻势，杜兰维尔（Duranville）与阿特卡梅（Athekame）的射门均迫使大巴黎门将萨福诺夫（Safonov）做出极限扑救。

占据场面优势的大巴黎迟迟未能破门。比赛在进行到接近60分钟时换下内维斯（Neves），比利时国脚戈茨（Godts）挺身而出，才终于打破僵局。

第72分钟，从荷兰劲旅埃杰克斯（Ajax）加盟的戈茨在禁区边缘送出妙传，助攻20岁小将马尤卢（Mayulu）低射直窜死角。第84分钟，戈茨又接到队友的直塞传球推射破网，收获个人在大巴黎生涯处子球的同时，也为球队锁定2比0的胜局。

拿下联赛五连胜后，大巴黎在积分榜上以一分优势，反超主场3比0轻取斯特拉斯堡（Strasbourg）、仅体验24小时榜首滋味的雷恩（Rennes）。

此外，里尔（Lille）与摩纳哥（Monaco）在1比1握手言和后，都落后大巴黎两分。落败的里昂则凭净胜球优势压过巴黎足球队（Paris FC）暂居第五，两队皆落后榜首三分。