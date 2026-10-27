（伦敦法新电）德拉富恩特（de la Fuente）在新加坡时间星期二（10月27日）荣膺金球奖年度最佳男足教练殊荣，以表彰他今夏率领西班牙夺得世界杯冠军的成就。

这名65岁的西班牙本土主帅在领奖后说：“团队合作让我们所向披靡。这是一项莫大的荣誉。

“秘诀在于与一群非常无私、凡事以团队为先的球员共事。我们拥有令人惊叹的人才储备，可以说是世界上最优秀的，因此身为教练，我有如此多优秀的球员可以调教。所以，这份成功属于他们。”

读报看到教练招聘广告 误打误撞成主帅

在许多教练都曾是球星的时代，德拉富恩特显得与众不同。他并非凭借球星身份成名，而是通过西班牙各级国家队的执教体系，一步步晋升至顶尖教练行列。

结束成绩平平的球员生涯后，他曾有一段表现不甚突出的球会执教经历。2013年，他翻阅体育版新闻时，看到西班牙足球总会刊登招聘青年队教练的广告。

他随后申请职位，并获聘执教西班牙U19青年队。13年后的今天，当年队中的部分球员已成为他麾下的主力，先后助他赢得欧国联冠军、2024年欧锦赛冠军，最终再登上世界杯冠军宝座。

今夏美加墨世界杯开赛之初，德拉富恩特便坚持认为，西班牙拥有本届赛事最强大的阵容。即使球队在首场比赛面对首次参赛的“黑马”佛得角时，仅以0比0战平，他仍然对此充满信心。

西班牙队随后在一场场比赛中逐渐建立起气势，并在半决赛中以干净利落的2比0击败赛前夺冠热门之一的法国队。

在新泽西州举行的决赛中，德拉富恩特率领的西班牙队迎战梅西（Messi）领衔的卫冕冠军阿根廷。面对对手强硬的战术，西班牙球员始终保持冷静，最终由托雷斯（Torres）劲射破门，以1比0取胜。

德拉富恩特今夏率领西班牙夺得世界杯冠军，这是“斗牛士军团”（图）自2010年南非世界杯后，第二次站上世界之巅。（法新社）

德拉富恩特说：“这项荣誉是对我们多年来出色工作的肯定……我认为，无论是教练水平还是足球运动本身，西班牙足球都为优秀的青训发展树立典范，而这最终也为未来的成功铺平道路。”

女足年度最佳教练奖同样由西班牙人获得。巴塞罗那（Barcelona）女足主帅佩雷·罗梅乌（Pere Romeu）凭借率队赢得联赛、西班牙杯、西班牙超级杯及欧冠四项冠军，获得这一荣誉。