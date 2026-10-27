（克利夫兰法新电）即便当家球星爱德华兹（Edwards）狂砍47分，明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）仍在新加坡时间星期二（10月27日）的美国职业篮球赛（NBA）中，经过加时以125比127不敌克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers），开季的三连胜遭到终结。

骑士双星多诺万·米切尔（Donovan Mitchell）与哈登（Harden）分别贡献26分和19分，助球队将战绩提升至两胜一负。哈登还得到四个篮板和九次助攻，他在赛后说：“这对我们来说是一场硬仗，尤其是在赛季初期。我们在上半场攻防两端都犯了不少错误，但下半场表现得好多了。”

灰狼在赛前已豪取开季三连胜，本场大部分时间也处于领先，上半场一度握有15分的优势。因右膝伤势、直到赛前最后一刻才获准上场的爱德华兹开局手感火热，首节便独得11分。

不过，骑士在第三节强势反扑追平比分。第四节再度落后七分时，骑士又一次上演逆转。哈登在常规时间还剩10秒时突破抛投得手扳平比分，随后爱德华兹在终场前四秒的上篮遭到封盖，双方以113比113进入加时赛。

加时赛还剩最后一分钟时，爱德华兹命中一记疑似踩线的三分球，但经录像回放确认为有效，比分再度被追平；然而，米切尔随即命中关键中投，助骑士重夺领先。随着灰狼前锋库明加（Kuminga）在还剩30秒时两罚一中，骑士趁势拉开差距。

哈登随后稳稳命中两记罚球，把灰狼逼入必须投进三分球的绝境。爱德华兹关键时刻的投篮弹框而出，骑士的沃特森（Watson）再添两记罚球，彻底终结比赛悬念。

雷霆、火箭与灰熊豪取四连胜

其他赛场方面，俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）经过一番苦战，以125比114射落菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），将开季战绩提升至四连胜。

雷霆的埃杰·米切尔（Ajay Mitchell）砍下职业生涯新高的30分，上季常规赛最有价值球员（MVP）亚历山大（Alexander）则添上26分。亚历山大赛后说：“联盟看重的是赢球，这才是最重要的。我们做好了出战的准备，大家都随时准备挺身而出。”

休斯敦火箭（Houston Rockets）同样保持全胜，以120比110击落亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），自2014年以来首次取得开季四连胜的佳绩。

由于胜券在握，火箭球星杜兰特（Durant）整个第四节都坐在替补席休息。孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）也以110比105战胜犹他爵士（Utah Jazz），同样取得四胜零负的开局。

“字母哥”三双难阻热火四连败 库里百发百中率勇士开胡

此外，今夏离开密尔沃基雄鹿（Milwaukee Bucks）的两届联盟MVP“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo），在转投迈阿密热浪（Miami Heat）后首次打出“三双”（29分、14个篮板、11次助攻），但热浪仍以109比113不敌达拉斯小牛（Dallas Mavericks），吞下开季四连败。

小牛新星弗拉格（Flagg）同样攻下29分，外加11次助攻、六个篮板及职业生涯新高的五次抢断。

夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）则在米勒（Miller）狂砍39分的带领下，以110比103击败华盛顿巫师（Washington Wizards）。

金州勇士（Golden State Warriors）以134比114大胜丹佛金块（Denver Nuggets），拿下赛季首胜。勇士核心库里（Curry）全场八投八中，以百分之百的命中率高效砍下24分。

库里赛后受访时说：“关键在于保持耐心。我们一直在演练一些进攻策略，我知道自己会受到对手重点盯防，所以尽量不去勉强出手。我没想到会迎来这样一个完美的夜晚，但很高兴一切都水到渠成。”