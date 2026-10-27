（奥斯汀综合电）针对红牛前赛车运动顾问马尔科（Marko）指英国车手拉塞尔（Russell）在被队友安东内利（Antonelli）抢尽风头后恐一蹶不振的言论，马赛地一级方程式（F1）车队领队沃尔夫（Wolff）出面反击奥地利同胞，力挺拉塞尔未来仍大有可为。

在赛季还剩125分可争夺的情况下，高居F1车手积分榜榜首的安东内利已领先拉塞尔多达123分，本周末的墨西哥大奖赛，他势必加冕成为这项运动史上最年轻的世界冠军，同时也将成为自1953年以来的首名意大利籍世界冠军。

年仅20岁的安东内利在个人第二个F1赛季至今已豪取九个分站冠军；反观经验更丰富、开季前被博彩公司列为夺冠最大热门的拉塞尔，本赛季仅进账三冠。

在刚过去的星期天（10月25日）美国大奖赛正赛中，杆位发车的安东内利顺利夺冠，拉塞尔则在吞下五秒罚时后苦苦挣扎，仅以第八名完赛。

去年离开红牛、现年83岁的马尔科在赛前接受德国天空体育采访时直言：“拉塞尔已不再是头号车手了。安东内利显然已经从他手中夺走这个位置……我怀疑他未来是否还会有机会争夺世界冠军，或在其他任何车队获得一号车手的地位。”

⚠️ FIVE-SECOND PENALTY ⚠️



George Russell is penalised for leaving the track and gaining an advantage#F1 #USGP | LAP 9/56 pic.twitter.com/QXTAlv4ggf — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

沃尔夫：拉塞尔只是不适应赛车

沃尔夫对此回应说，虽然他尊重这名“算不上朋友”的奥地利同胞的看法，但马尔科说错了。沃尔夫在美洲赛道对记者说：“乔治（拉塞尔）具备所有的能力。我认为只是这辆赛车不适合他。

“在赛季初，当你觉得今年终于要属于自己时，车房另一边却出现一个开始不断蚕食你优势的神童，这种处境或许很难应对。”

沃尔夫最后说：“我相信到了新赛季，只要我们能为乔治提供一辆快速的赛车，他绝对具备赢得总冠军所需的一切条件。我认为，要说让我们彻底忘掉他这些年来在新秀赛季赢得二级方程式（F2）和三级方程式（F3）总冠军，以及在欧洲卡丁车锦标赛达成二连冠的辉煌履历，未免也太草率了。那些实力依然都在。”