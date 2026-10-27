凭借本赛季出色的表现，新加坡水翼风筝板好手墨士廉被世界帆船联合会（World Sailing）提名为“年度最佳男帆船手”奖的四名候选人之一。

这个奖项设立于1994年，旨在表彰个人和团队帆船运动员的杰出成就。这是20岁的墨士廉第二次获得这个奖项提名，他在2023年曾入围最终候选名单，成为首名获此认可的新加坡选手。

当年得奖的是澳大利亚的斯林斯比（Tom Slingsby），他那年带领澳洲实现国际帆船大奖赛（SailGP）三连冠。

墨士廉在2026年的表现极为抢眼，赢下所参加的每一项赛事。

今年1月，他赢得下一届世界帆船锦标赛的测试赛冠军。三个月后，他在索菲亚公主杯（Trofeo Princesa Sofia）实现四连冠。

之后，他又在法国奥林匹克周（French Olympic Week）帆船赛上夺冠。5月，他在葡萄牙举行的水翼风筝板世锦赛上，重夺世界冠军头衔，三度加冕世锦赛冠军。

9月，墨士廉以第五个水翼风筝板欧锦赛冠军头衔，庆祝自己的20岁生日。

与墨士廉一同被提名的选手有来自澳洲的男子标准激光型帆船（ILCA 7）世锦赛银牌得主沃恩（Matt Wearn）、荷兰iQFoil级水翼帆板世界冠军范奥普泽兰（Luuc van Opzeeland），以及法国帆船名将科维尔（Thomas Coville）。

科维尔带领团队完成一次不间断环球航行，用时40天10小时45分钟，打破了此前儒勒·凡尔纳奖杯的纪录，将保持九年的原纪录缩短超过12个小时。

最终获奖名单将于11月18日在中国青岛举行的世界帆联年度大会上揭晓。