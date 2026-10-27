（伦敦路透电）多名顶尖男子网球双打球员联署致函男子职业网球协会（ATP），呼吁当局重新考虑缩减巡回赛双打赛事规模，并将双打奖金转移至单打项目的改革计划。

在这封星期二（10月27日）致ATP董事会与管理层、由137名现役球员、33名退役球员，以及20个网球协会联合签署的公开信中，联署团体表示理解改革的必要性，但对目前正在讨论的方案深表关切。

ATP本月早些时候指出，作为2028年和以后的改革规划之一，当局正在检讨是否缩减各项赛事的双打签表规模，并将腾出的资金用于提高单打资格赛和前几轮的奖金。

联署团体在信中写道：“目前的计划将把约2000万美元（约2563万新元）的奖金从双打转移到单打，同时大幅削减双打专职球员的职业参赛机会。

“这一转变将使有天赋的球员更难建立和维持双打职业生涯。一项健康的职业运动不能仅仅依赖少数顶尖球星，它需要为球员提供发展、竞争和谋生的途径。”

这个男子网球管理机构本月早些时候曾表明，双打将继续是巡回赛的核心组成部分，其检讨工作旨在为双打项目的长期可持续发展寻找合适模式。当局补充说，将继续与球员顾问委员会进行讨论。ATP定于下个月在意大利都灵（Turin）举行年终会议。

目前讨论的方案包括将高级别的ATP 1000大师赛双打参赛组合从32对缩减至16对，低于这个级别的赛事双打签表规模将进一步缩小。

Tennis is doubles, and doubles is tennis pic.twitter.com/QhzIk0FqoX — Sem Verbeek (@semverbeekNL) October 26, 2026

双打不如单打受欢迎

尽管双打在俱乐部业余层面极受欢迎，但除了大满贯赛事和奥运会之外，双打项目受到的关注远不如单打，很少有顶尖单打球星愿意长期兼项参加双打。

男双世界排名第60的荷兰球员塞姆·维尔贝克（Sem Verbeek）认为，ATP应该照顾所有成员的利益。

他在社交平台X上发文说：“网球不仅是一门生意，它是一项建立在快乐、健康和体育精神之上的传承。一项建立在这些价值观上的运动应该敞开大门，而不是关上大门。”

ATP本月早些时候勾勒出改革蓝图，计划将奖金池从2150万美元大幅提升至5000万美元，并重塑积分排名系统和赛历，作为从2028年起将球员总薪酬提升至3亿5000万美元的计划一部分。