困扰我国羽毛球女单头号球员杨佳敏长达两年多的跟腱伤势终于查明病根。她在上星期四（10月22日）接受手术后，预计将高挂免战牌三至六个月，这意味着她的2026年赛季已提前结束。

现年27岁的杨佳敏是在10月初于芬兰北极公开赛首圈出局后，确诊患上哈格伦德氏畸形（Haglund’s deformity，又称跟骨结节畸形）。这种病症是指足跟骨后上方出现骨性增生隆起，进而对跟腱造成额外挤压与负担。

完成手术后，杨佳敏在社交媒体晒出自己躺在病床上、双小腿缠满绷带的照片。尽管刚经历手术，但在终于揪出长期伤痛的罪魁祸首后，她的精神状态显得相当不错。

过去两年多来，杨佳敏饱受双脚发炎疼痛折磨，严重时甚至连日常行走都成问题。这导致她虽偶有亮眼表现，却始终无法长期维持健康的竞技状态。她在2024年巴黎奥运会距离闯入八强仅差两分，隔年夺得德国公开赛冠军后，世界排名一度攀升至第11位的职业生涯新高。

然而，伤病大幅限制了她的出赛频率。她在2024年和2025年各只参加了16项赛事，比2023年少了八站；本赛季至今更是仅出战12站比赛。今年9月27日在爱知—名古屋亚运会女单16强赛不敌泰国名将拉查诺后，她的世界排名自2019年以来首次跌至第50位。

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杨佳敏在文中吐露这两年来的煎熬：“2025年年中，就在我逐步逼近世界前十的目标时，疼痛再度加剧，迫使我不得不又退后一步。尽管我遵照所有指示去休息和做强化训练，疼痛依然反复发作。这让我感到既沮丧又困惑，不明白为何自己始终跨不过这道坎。”

及时动刀迎一线曙光 放眼赶上洛杉矶奥运积分赛

对于这名前青少年世界第一而言，如今确诊并接受手术无疑是在漫长的摸索中迎来“一线曙光”。杨佳敏在感谢医生和球迷之外，也表明将全力投入康复，期盼能在摆脱疼痛后以最佳状态重返赛场。

她说：“我知道必须给自己争取最好的机会，才能重返训练场，并在无痛状态下比赛。无论前路如何，至少我知道自己已倾尽全力。现在我将开启康复之路的新篇章，竭尽所能争取完全康复。”

目前国家羽毛球队正放眼2028年洛杉矶奥运会，单打助理总教练何殷聪受访时形容，这次手术对杨佳敏而言可谓“塞翁失马，焉知非福”。

何殷聪指出，得知症状源于骨骼结构问题，而非久治不愈的顽固伤病，这会让杨佳敏如释重负。他说：“及时动手术长远来看反而能帮她省下时间，让她赶在2027年5月3日奥运积分赛开打前，有充裕的时间康复并恢复训练。卸下这个心理包袱后，她接下来能更无后顾之忧地投入训练，去突破新的里程碑。”