（弗利特伍德综合电）英格兰联赛杯在新加坡时间星期三（10月28日）凌晨爆出惊天大冷门。贵为英超冠军的“炮兵”阿申纳（Arsenal）客场挑战英乙（英格兰第四级别）球队弗利特伍德（Fleetwood），在正赛以1比1战平后，于点球大战中以3比5落败，耻辱出局。

这是英格兰联赛杯历史上，首次有卫冕英超冠军被第四级别联赛球队淘汰。弗利特伍德目前在英乙仅排名第18位，两队在英格兰足球联赛体系中足足相差了84个名次。

弗利特伍德主帅劳勒（Lawlor）直呼：“这是我们球会历史上最伟大的夜晚，我们竟然成功击败了（英超）冠军！”

常规时间战平 “兵工厂”领红卡饮恨点球大战

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）此役对阵容进行了大幅轮换，赖斯（Rice）、加布里埃尔（Gabriel）和拉亚（Raya）等主力均未随队，但首发阵容中依然不乏经验丰富的国脚。

面对实力远超自身的对手，弗利特伍德却在第21分钟率先发难。从富勒姆（Fulham）租借加盟的前锋卢帕洛-比（Loupalo-Bi）抓住阿申纳的破绽进球，助主队以1比0领先上半场。

在落后局面下，阿特塔在中场休息时换上队长厄德高（Odegaard）。这一换人立竿见影，阿申纳在下半场攻势大振，并在第50分钟由前锋吉欧克勒斯（Gyokeres）攻入个人本赛季首球，将比分扳为1比1。

然而客队之后久攻不下，让球员有些心态失衡。第85分钟，阿申纳16岁小将道曼（Dowman）领到红卡被罚下，离场时还遭到阿特塔的训斥。

阿申纳小将道曼（右）的红卡让球队在比赛尾声阶段无法全力进攻，为失利埋下伏笔。（路透社）

随后，怀特（White）和厄德高的射门均被主队门将林奇（Lynch）神勇化解。由于英联赛杯除决赛外没有加时赛，比赛直接进入点球大战。

双方前三个进球都稳稳罚进，弗利特伍德第四轮也攻入点球，但阿申纳中场吉马良斯（Guimaraes）射门被扑，弗利特伍德最终凭借19岁后卫豪伊（Haughey）的一锤定音，锁定胜局。

这是这支英乙球队队史首次击败顶级联赛球队并闯入联赛杯八强。终场哨响后，狂喜的主队球迷纷纷冲入海布里球场草坪庆祝。

攻入制胜点球的豪伊赛后受访时难掩兴奋：“我也不知道当时脑子里在想什么，就是选好角度然后射门！我们刚刚击败了英超冠军，这证明了我们是一支多么出色的球队。”

炮兵难破点球魔咒 阿特塔：悲伤的一天

而炮兵主帅阿特塔赛后坦言：“这对我们来说是非常悲伤的一天。我完全不能责怪球员，但我们掌控了那么多球权，创造了那么多机会和射门，如果不想把比赛拖入点球大战，就必须把握住这些机会。”

弗利特伍德门将林奇也透露，全队从上赛季第四级别球队格林斯比（Grimsby）淘汰曼联（Manchester United）的冷门中汲取了灵感，抱着豁出去的心态最终拼下胜利。

位于英格兰西北部的海滨小镇球会弗利特伍德，此前最为人所知的是曾培养出前英格兰国脚、莱斯特（Leicester）前锋瓦尔迪（Vardy）。

这场败仗也让阿申纳延续了近期在点球大战及面对低级别球队时的尴尬纪录。上赛季末在布达佩斯举行的欧冠决赛中，阿申纳同样倒在点球大战，最终不敌巴黎圣日耳曼（PSG），目送对手完成卫冕。