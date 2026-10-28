（伦敦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）主帅伊劳拉（Iraola）说，前锋伊萨克（Isak）本赛季重新找回进球状态后，“感受到每个人的信任”。

这名27岁的瑞典国脚在七场英超联赛中攻入六球，其中最近三场比赛连续取得进球。在经历充满波折、伤病不断的赛季后，伊萨克终于开始证明，自己配得上从纽卡斯尔（Newcastle）转会而来时高达1亿2500万英镑（约2亿1300万新元）的身价。

红军将在新加坡时间星期四（29日）于安菲尔德迎战“蓝军”切尔西（Chelsea），打响英联赛杯第四轮比赛。赛前，伊劳拉说：“我认为亚历克斯（伊萨克）有一点做得很好，那就是他感受到每个人的信任。大家都相信，只要我们把他送到有利的位置，他就能取得进球。

“但事情并不是这样简单。我总是告诉亚历克斯，你不能只是想着‘你们做好其他事情，我来进球’。你也必须帮助球队，这样我们才能为你创造机会。

“你必须先为球队做出贡献，我们才能回馈你。我认为他明白这种必要性，也理解两者之间的关系。希望我们能够继续保持目前的水准。”

伊劳拉：希望赢得球迷喜爱

这名伯恩茅斯（Bournemouth）前主帅正寻求带领球队在各项赛事中取得五连胜。记者问及，他是否感受到压力，必须在执教利物浦的首个赛季就赢得奖杯。

伊劳拉回答说：“每一项赛事都是一个机会，尤其是当你身为利物浦的主帅时，更应该这样看待。

“我很希望星期四能够赢球，继续在这项赛事中前进。但我知道，我们必须踢出好表现，才能击败一支实力非常出色的球队。”

这名西班牙籍主帅接替执教两个赛季后遭解雇的斯洛特（Slot），成为利物浦新帅。他说，自己必须通过努力，“赢得球迷的喜爱”。

“只有拿出好表现、赢得比赛，你才能赢得球迷的喜爱，而这需要时间。不过，我很高兴，因为前几天（英超主场2比0战胜布赖顿）我感受到球迷给予我们很大的支持。

利物浦主帅伊劳拉希望自己能赢得球迷们的喜爱。图为球迷们在上周末利物浦对阵布赖顿赛前，聚集在安菲尔德球场门口。（路透社）

“他们和我们一样享受比赛。我认为球员们踢出了一场非常讨喜的比赛。他们竭尽全力，封堵对手的每一次进攻、积极铲球、奋力拼抢、赢下对抗，并不断跑动，寻找对手防线身后的空间……这些正是我们希望看到的，也是所有人都想看到的。”

伊劳拉说，他对德国国脚维尔茨（Wirtz）有望在对阵切尔西时复出持乐观态度，但穆尼奥斯（Munoz）和索博斯莱（Szoboszlai）出场的可能性则较低。

他说：“球队肯定会进行人员调整，但我们希望赢下比赛，也希望保持竞争力。我们还需要看看球员们的身体状态如何。”

蓝军主帅阿隆索：佩德罗将伤缺数周

另一方面，蓝军切尔西主帅阿隆索（Alonso）说，前锋佩德罗（Pedro）在训练中遭遇大腿伤势，预计缺阵数周。

25岁的佩德罗本赛季开局表现出色，在各项赛事的七次出场中攻入五球，并送出三次助攻。据悉，他在上星期六（24日）的训练中受伤，因此缺席次日对托特纳姆（Tottenham）的英超联赛。切尔西最终以0比2输球。

切尔西锋线利刃佩德罗（中）缺席后，罗杰斯（左）等人料将承担更多的进攻任务。（路透社）

阿隆索说：“他（佩德罗）的大腿受了伤，将缺阵数周。具体要缺阵多久，我们还需要观察；我们不想对此作出预测，但他肯定无法出战接下来的几场比赛。”

阿隆索承认，失去这名巴西国脚对球队造成影响，但他说，切尔西阵容深度足够，能够应对佩德罗缺阵的情况。