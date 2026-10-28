（墨西哥城综合电）世界一级方程式赛车（F1）马赛地（Mercedes）年仅20岁的意大利天才车手安东内利（Antonelli），有望在本周末的墨西哥大奖赛成为史上最年轻的车手总冠军。

这名有望改写历史的年轻车手直言，夺冠只是起点，他未来还有许多梦想等待实现，包括让父亲体验驾驶F1赛车，以及父子同场征战GT3赛事。

这是安东内利征战F1的第二个赛季。上周末在奥斯汀举行的美国大奖赛上，他摘下个人本赛季的第九个分站冠军，目前在车手积分榜上以123分的巨大优势，遥遥领先排名第二的队友兼最接近的竞争对手拉塞尔（Russell）。

由于墨西哥站之后本赛季最多只剩100分可拿，这意味着在新加坡时间星期一（11月2日）凌晨的墨西哥大奖赛中，即使拉塞尔夺冠，安东内利也只须拿到两分（即第九名完赛），就能提前锁定总冠军。一旦封王，他不仅将成为F1史上最年轻的世界冠军，也将是意大利73年来的首名F1世界冠军。

谈及即将到来的历史性时刻，安东内利说：“如果能顺利收官，成为下一名意大利世界冠军，那会非常酷。但这当然只是一个开始。我会专注于漂亮地完成这一仗，然后继续前进，力争在未来几年做得更好、取得更大的成功。”

盼与父亲同战GT3

安东内利透露，待尘埃落定后，他希望能帮同为跑车车手的父亲马可（Marco）实现两个心愿。马可经常现身F1围场陪伴儿子，却从未亲自驾驶过F1赛车。

安东内利说：“他从来没有开过F1赛车，这是我想为他做的另一件事，不过这得先向马赛地车队提出申请。”

此外，安东内利也计划在明年与父亲一同参加GT3级别的比赛。“那是他的一个梦想，我们需要好好安排一下。明年赛季初或赛季中段，我们肯定能抽出时间参赛，能帮他圆梦会是一件很棒的事。”

8岁藏身轮胎堆潜入围场 父亲曾反对他赛车

引擎的轰鸣声和尾气味道从小就伴着安东内利成长。8岁时，父亲曾把他藏在一叠盖着雨伞的轮胎里，“偷渡”进F1围场。不到10岁时，他就曾坐在父亲腿上，由父亲控制刹车和油门，自己则在赛道上双手握着兰博基尼赛车的方向盘并负责换挡。

安东内利笑言，父子俩有时看起来像“疯子”，因为话题永远离不开赛车，两人至今仍喜欢一起回看车载镜头并分析比赛细节。“赛车是我们的热情所在，也是我生存的意义。”

安东内利（左）与父亲马可（右）都是不折不扣的赛车迷。图为马可在今年9月的马德里大奖赛练习赛前到场为儿子助威。（路透社）

当七届世界冠军汉密尔顿（Hamilton）转投法拉利（Ferrari）后，马赛地便破格提拔安东内利接班。不过，尽管出身赛车世家，去年才考获普通驾照的安东内利透露，父亲最初其实并不支持他走上赛车道路。

他说：“我很小的时候，我爸其实不想让我赛车，因为这项运动有时非常残酷。当年他自己跑比赛时，就不得不面对缺乏资金支持、无法延续职业生涯的现实……他不希望我也经历他当年面对过的那种失望。”

因此，安东内利对马赛地车队充满感激：“我永远感激马赛地，因为在我还很小的时候，是他们在我身上押下赌注。没有他们从卡丁车时期一路支持到现在，就不会有今天的我。”

经历首秀撞车洗礼 本季蜕变惊艳围场内外

安东内利的F1之路并非一帆风顺。2024年他在蒙扎主场首次参加练习赛时便发生撞车事故，去年的处子赛季也如同过山车般起伏，在不断试探极限中犯下不少错误，成绩也远不如队友拉塞尔。

然而，随着今年F1迎来新规，比赛模式发生改变，安东内利极少再犯错。尽管拉塞尔在赛季初被视为夺冠大热门，但安东内利却彻底改写剧本，从中国站到摩纳哥站豪取五连胜，并在蒙扎赛道从队尾一路超车夺冠，成为自1966年以来首名在这座速度殿堂夺冠的意大利车手。

马赛地车队领队沃尔夫（Wolff）对这名年轻车手的心态赞不绝口：“正赛换装前，他来到我的办公室，坐在沙发上说：‘我要好好享受这场比赛。说来好笑，我完全没去想总冠军的事。’可见他拥有非常正确的心态。”

如今，安东内利已搬到圣马力诺，并正在当地建造一栋拥有宽敞车库的房子。当被问及夺冠后打算如何犒赏自己时，这名即将登顶车坛的年轻人只是淡然一笑：“我不知道，我已经拥有我需要的一切了。”