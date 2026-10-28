（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼（PSG）证实，球队边锋克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）已接受前十字韧带撕裂手术，接下来将开始漫长的康复期。

这名格鲁吉亚国家队队长在10月21日巴黎圣日耳曼以4比2战胜巴塞罗那（Barcelona）的欧冠比赛中，遭遇严重膝伤。

当时下半场开始不久，克瓦拉茨赫利亚在与埃斯帕特（Espart）发生身体对抗后，在大巴黎主场王子公园球场接受了长时间的治疗，随后由队医搀扶离场。

大巴黎边锋克瓦拉茨赫利亚（左）在与对方球员埃斯帕特发生身体对抗后，重重摔倒在地，最终被诊断为前十字韧带撕裂。（法新社）

巴黎圣日耳曼在俱乐部声明中说：“克瓦拉茨赫利亚已在卡塔尔多哈的阿斯佩塔尔医院成功接受右膝前十字韧带撕裂手术。他接下来将开始康复治疗。”

这名25岁的球员预计将缺阵相当长一段时间，这也进一步加剧了巴黎圣日耳曼的排兵布阵难题。目前，法国前锋登贝莱（Dembele）和队长马尔基尼奥斯（Marquinhos）也因大腿伤势缺阵。

过去几年，克瓦拉茨赫利亚一直是巴黎圣日耳曼的重要球员，并帮助球队连续两个赛季夺得欧冠冠军。在星期二（27日）揭晓的金球奖中，他位列第六位。

星期二（27日）巴黎圣日耳曼在主场迎战里昂（Lyon）的法甲比赛开赛前，球迷在奥特伊看台（Auteuil Stand）展开一幅巨型横幅，为这名格鲁吉亚边锋送上支持。横幅上写着：“克瓦拉，我们红蓝大家庭与你同在。”