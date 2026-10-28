（纽约综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）球星塔图姆（Tatum）在新加坡时间星期三（10月28日）的美国职业篮球赛（NBA）中，全场狂砍40分并在加时赛投进压哨球，率队在主场以125比124险胜布鲁克林网（Brooklyn Nets）。

凯尔特人在第四节末段原本以117比114领先，但网队新秀布朗（Brown）在完场前一秒投进续命三分球，硬是将比赛逼入117平的加时赛。加时赛最后关头，凯尔特人仍以一分落后。关键时刻，塔图姆在罚球线肘区附近果断起跳出手，球应声入网，压哨绝杀对手，助凯尔特人惊险收获三连胜。

塔图姆此役攻下全场最高的40分外加8次助攻，全场22中18的罚球命中数也创下个人职业生涯新高。队友乔治（George）则为绿衫军添上20分、7个篮板和7次助攻。

开季四连败的网队方面，波特（Porter）交出27分和12个篮板的两双数据，兰德尔（Randle）也贡献24分和9个篮板，但仍难逃一输。

尼克斯下半场发威 避免重蹈57年前覆辙

另一边厢，今年6月才打破长达50多年冠军荒的纽约尼克斯（New York Knicks），在新赛季遭遇开局三连败后，终于在麦迪逊广场花园主场迎来反弹，以111比97打败劲敌底特律活塞（Detroit Pistons）。

面对开季三连胜、上季排名东岸常规赛第一的活塞，尼克斯开局慢热，让活塞在里德（Reed）与康宁汉姆（Cunningham）的火力带动下，于第二节初段一度建立起13分的领先优势。上季总决赛最有价值球员（MVP）布伦森（Brunson）上半场手感冰冷，九投仅一中。

不过，尼克斯随后展开绝地反击，不仅在半场结束时以一分微差反超，更在第二和第三节展开铜墙铁壁般的防守，让活塞在这两节合共只得25分。尼克斯单在第三节就打出37比13的猛烈攻势，中锋唐斯（Towns）在第三节独取13分，全场贡献最高的27分，外加本季个人新高的20个篮板。

状态回勇的布伦森（Brunson）赛后受访时说：“我们必须记住，罗马不是一天建成的。这是新的一年、新的球队。逆境来得很早，所以我们只能奋起反击。我们成功防住了对手，打出一些快攻，建立起足够的领先优势，因为我们知道他们必定会反扑。”

活塞主帅比克斯塔夫（Bickerstaff）见大势已去，在比赛还剩7分30秒、落后21分时，提早换下主力，投子认输。

文班亚马半场轰23分 马刺轻取国王

同日另一场焦点战，上季在总决赛不敌尼克斯的圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）在主场火力全开，凭上半场狂轰80分的统治级表现，以130比103大胜萨克拉门托大王（Sacramento Kings），取得两连胜，将战绩改写为二胜二负。

马刺上半场就以80比54遥遥领先，半场80分、23次助攻及13记三分球均创下联盟本季半场新高。当家球星文班亚马（Wembanyama）仅出战27分钟便高效砍下29分、10个篮板、5次盖帽和2次抢断，其中23分来自上半场。队友尚帕尼（Champagnie）更在上半场飙进八记三分球，全场贡献26分。

开季四连败的大王则有三人得分上20，亨特（Hunter）攻下全队最高的24分，拉文（LaVine）添上22分，萨博尼斯（Sabonis）则拿下20分、14个篮板和8次助攻。