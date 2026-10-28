（洛杉矶综合电）波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）新加坡时间星期三（10月28日）在客场多点开花，以136比129击败洛杉矶湖人（LA Lakers），逆转拿下美国职业篮球赛（NBA）开季三连胜，也终止湖人的三连胜。

湖人在这场比赛第三节一度以97比88领先，不过拓荒者在本节最后阶段打出14比6的攻势，将比分追至102比103。

拓荒者本场狂进三分球，36投18中，其中第四节还剩9分10秒时，利拉德（Lillard）命中三分，帮助拓荒者以108比105反超。卡马拉（Camara）随后也命中三分，在还剩8分31秒时将领先优势扩大至114比106。湖人随即回敬一波10比2，在比赛还剩5分33秒时将比分追成116平。

比赛还剩2分59秒时，阿夫迪亚（Avdija）命中三分，帮助拓荒者以128比124领先。虽然湖人过后尝试缩小比分，但利拉德在比赛还剩43.1秒时命中关键三分，帮助球队取得135比129领先，加上霍勒迪最后两罚一中，为球队锁定胜局。

阿夫迪亚贡献23分和九次助攻，莫兰特（Morant）同样拿下23分，加上霍勒迪（Holiday）替补登场得到22分，利拉德贡献21分，让拓荒者保持全胜。

湖人方面，前两天在对犹他爵士（Utah Jazz）的比赛中砍下52分的东契奇（Doncic），本场空砍41分和九次助攻，里夫斯（Reaves）得26分和七次助攻，但湖人仍吞下赛季首败。

湖人在这场比赛多次犯规，让对手在41次罚球中得到26分。里夫斯赛后说：“你必须在不犯规的情况下做好防守。我们在进攻端的发挥够好，可以赢得比赛，但防守端表现不佳。”