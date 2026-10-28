“之前没人认为我会成为巨星。”英格兰队长凯恩（Kane）星期二（10月27日）捧着7公斤重的金球奖奖杯，向无数闪光灯感叹道。

时隔25年，英格兰再一次迎来金球奖得主，而这一次终于轮到33岁的凯恩。

从年少时几乎无球可踢，到效力“热刺”托特纳姆（Tottenham）有个人数据但无重大冠军的尴尬局面，再到转会拜仁慕尼黑（Bayern Munich）打破“无冠魔咒”，低调务实、习惯用场上表现说话的凯恩，终于得到全世界的认可，拿下这一足坛的最硬个人荣誉。

英格兰作为现代足球的发源地，这么多年来出过五名金球奖得主。那么在这些球星中，新科“状元”凯恩能排在第几位？《联合早报》为读者盘点英格兰金球五杰，回顾“三狮军团”的往昔辉煌。

第一名：连续两年拿金球 基根统治力超群

在英格兰五虎中，今年7月去世的“电子老鼠”基根（Keegan）是毫无争议的第一名，毕竟他是五人当中唯一两度获奖、且是蝉联夺得金球的球员。

身高1米73的基根，凭借惊人的速度和耐力，以及灵活的变向跑位，在场上如同一只充满电的灵巧“老鼠”。1977年，基根以20球帮助利物浦（Liverpool）夺得欧洲冠军杯（欧冠前身）和英甲（当时的英格兰顶级联赛）冠军，但在金球奖评选屈居第二。

基根在今年7月因癌症病逝，享年75岁。图为他在1973年身穿英格兰球衣，在对阵威尔士的世界杯外围赛前参加球队训练。（取自英格兰队Instagram）

次年，基根卷土重来，在26张选票中获得九张首选票，力压奥地利前锋克兰克（Krankl）首夺金球。1979年，效力德甲汉堡（Hamburg）的基根，在联赛收官阶段12场攻入11球，带队首夺德甲冠军，并以18张首选票卫冕金球奖。

除了基根外，当时曾蝉联金球奖的仅有荷兰传奇球星克鲁伊夫（Cruyff），基根迄今为止仍是唯一两夺金球奖的英格兰人。

值得一提的是，金球奖早年并非全球性奖项：1995年前只限欧洲球员，2007年起才开放给全球所有球员。不过，这无损早期得主的成就。

第二名：空难幸存者查尔顿 为英格兰夺世界杯

说到第二名，当属五人中唯一以世界杯冠军身份获奖的查尔顿（Charlton）。不过他只拿过一次金球奖，因此排在基根之后。

查尔顿是1958年慕尼黑空难的幸存者，经历头部受伤，但不到一个月后就重返赛场。此后，查尔顿帮助曼联（Manchester United）夺得1963年英足总杯和1965年联赛冠军。

1966年，28岁的他正值巅峰，以中场身份在联赛攻入16球，还带领曼联踢进欧洲杯半决赛，顺理成章地成了那届本土世界杯的建队核心。

曼联兼英格兰传奇球星查尔顿（右）在2023年离世，享年86岁。图为他在2008年与当年的金球奖得主克·罗纳尔多（中）在老特拉福德球场合影。（法新社档案照片）

那届世界杯，主场作战的英格兰气势如虹，查尔顿在半决赛梅开二度，淘汰“黑豹”尤西比奥领衔的葡萄牙，又在决赛以4比2击败“足球皇帝”贝肯鲍尔（Beckenbauer）率领的西德，捧起队史首座、也是迄今唯一一座世界杯。

当年的金球奖评选，查尔顿以一分优势压过尤西比奥登顶，并在随后两年也位列次席，在英格兰五虎中排名第二实至名归。

第三名：凯恩个人数据超群 但团队荣誉略逊前二

“飓风”凯恩的个人数据在五人中最为亮眼，但目前还缺乏可以载入史册的团队荣誉，因此排在第三名。

本届金球奖的评选周期从上赛季开始，到今夏的美加墨世界杯结束。期间，凯恩为拜仁出赛51场攻入61球，夺得德甲和德国杯双冠。今年9月，他又成为最快攻入100个德甲进球的球员。

评选周期内，他还为国家队攻进12球，其中六球是为英格兰夺得世界杯季军的征程中攻入的。这样的进球效率，是曾效力巴塞罗那（Barcelona）的梅西（2011至2012赛季）以来，五大联赛球员之最。

在场上，凯恩的定位不只是射脚，而是兼具中锋和组织者两重身份，凭借传球视野和背身拿球能力成为球队核心。

在今夏的世界杯，凯恩为英格兰出战七场，贡献六球一助攻的亮眼成绩单。（路透社）

从租借莱顿东方（Leyton Orient）和米尔沃尔（Millwall）起步，到在热刺年年高产，再到在拜仁更上一层楼，他一路成长为英格兰历来最出色的球员之一。

凯恩的励志故事值得讴歌，不过客观而言，凯恩到来前拜仁就是德甲霸主，加上英格兰也无缘本届世界杯决赛，凯恩还需更有含金量的团队荣誉。

第四名：开创者马修斯 更多凭声誉而非个人表现

被金球奖创办人阿诺（Hanot）誉为“足球界卓别林”的马修斯（Matthews），行事风格与凯恩颇像，两人都是低调内敛、兢兢业业。

作为1956年的首届金球奖得主，马修斯获奖时年近42岁。虽然他当季只帮助布莱克浦（Blackpool）获得联赛亚军，但考虑到他多年来的影响力，来自16个国家的评委中有12人把他列入选票、六人将他排在首位，让他最终获奖。

马修斯被誉为“盘带魔术师”，拥有无与伦比的身体平衡感和爆发力，招牌动作是“沉肩晃动”骗过防守球员，继而加速超车。（取自布莱克浦Facebook）

在依赖电台和报纸了解足球的年代，马修斯是活生生的传奇，布莱克浦作客到哪里，哪里就座无虚席。人称“盘带魔术师”的他自律甚严，一直踢到50岁才退役。

他的获奖更像是对整个职业生涯的致敬。正因如此，论单季表现的说服力，他不及凯恩，排在第四位。

第五名：欧文助利物浦夺三冠王 受伤病困扰巅峰最短

今年世界杯期间刚到访过新加坡的欧文（Owen），在这份榜单中排名第五。在2001年22岁时获奖的他，是继巴西传奇罗纳尔多（Ronaldo）后最年轻的得主。

据说，时任利物浦主帅霍利尔（Houllier）打电话报喜时，欧文一度不知道金球奖是什么，但到领奖时已能对历届得主如数家珍。

欧文自1998年起为英格兰成年队效力10年，出场89次攻入40球，巅峰时期的他是几乎所有后卫的噩梦。（取自英格兰队Instagram）

那时的欧文速度惊人、启动迅猛，射门冷静致命，早已是全球最抢手的年轻球员之一。2001年，他助利物浦夺得联赛杯、足总杯和欧洲联盟杯（现欧洲联赛）三冠，以各项赛事24球的战绩成为当季球队头号射脚。

欧文在足总杯决赛绝杀阿申纳（Arsenal）的画面，以及世界杯外围赛对德国上演帽子戏法的精彩表现，已经成为永恒的经典。只可惜，他的巅峰如昙花一现，之后伤病便接踵而至，让他再也没能重返这样的高度。

凯恩：还有很多美好成就待争取

七十年，六座奖杯，五个大名。基根的两连冠和查尔顿的世界杯，仍是横在凯恩面前的两座高山。不过，正如当年鲜有人认为凯恩能成为巨星，如今也没人敢断言他只会止步第三。

正如他自己获得金球奖后所说：“球会层面，我希望赢得欧冠冠军；而为英格兰赢得一项重大赛事冠军，肯定是我的首要目标。还有很多美好成就等我争取。”