从不当措辞、文化冒犯到政治争议，国际体育明星的场外言论屡屡引发风波。有人公开道歉，有人失去商业合作，也有人让所属俱乐部和赛事转播陷入公关危机。在社交媒体时代，明星的一言一行都可能被放大，一句话背后的代价，往往远超想象。

近日，法国足球巨星姆巴佩（Mbappe）因一段看似拿中国已故领导人毛泽东开玩笑的视频陷入争议。这个举动引发东鹏饮料集团、蒙牛乳业及妙可蓝多等企业宣布终止合作，就连中央广播电视总台也全面叫停涉及西甲联赛，以及姆巴佩的所有比赛和代言广告的播出。

多家中国企业宣布结束与姆巴佩的合作。（路透社）

姆巴佩随后以中文、英文和法文公开致歉，承认自己的言论欠妥，并表示理解有关言论伤害了中国民众及全球华人社群的感情。此外，西甲联盟主席特巴斯（Tebas）也代表联盟表达歉意。

然而，道歉能否真的平息争议、挽回形象，仍有待观察。

皇家马德里（Real Madrid）资深球迷、中国乒乓球奥运冠军樊振东在事件发酵后，在国内外社交媒体上全面取消关注姆巴佩，也删除与他的相关合照，和个人简介中的皇马相关词条。

延伸阅读 皇家马德里俱乐部就姆巴佩涉华言论致歉

姆巴佩并非首名因涉华言论引发争议的国际体坛明星。过去几年，从篮球到足球，多名知名运动员及体育界人士因涉及台湾、香港、西藏和新疆等议题的言论，在中国引发强烈反应。

将台湾称为“国家” 引发争议

中国视台湾为中国领土的一部分，反对将台湾视为独立国家。美国职业篮球赛（NBA）八届全明星球员德怀特·霍华德（Dwight Howard）和美国摔角明星、演员约翰·塞纳（John Cena），都曾因涉及台湾的言论引发争议。

霍华德2023年在台湾拍摄宣传片时将台湾称为“国家”，激起中国网民的强烈抗议与抵制，随后不得不公开道歉澄清。

他当时说：“自从来到台湾，我对这个国家有了全新的认识，这里让我感受到满满的爱。”

霍华德（右）2023年在台湾与时任台湾副总统赖清德拍摄宣传片时，将台湾称为“国家”。（取自互联网）

塞纳则是在2021年宣传电影《玩命关头9》时用自学的中文说：“台湾是第一个可以看到《玩命关头9》的国家。”

当年的事件发酵后，塞纳公开表示自己将不再说中文。（路透社）

网上舆论随即掀起风波，塞纳之后在中国社交媒体平台微博上公开道歉。

一则推文 令NBA蒙受数亿美元损失

2019年，NBA也因涉及香港的政治争议，承受巨大的商业冲击。

当年香港爆发大规模反政府示威期间，休斯敦火箭（Houston Rockets）时任总经理莫雷（Daryl Morey）在社交媒体上发文支持香港，写道：“为自由而战，支持香港。”

此举引发中国暂停NBA赞助合作，中国官方电视台央视还停播NBA赛事超过一年。

NBA总裁萧华（Silver）透露，这场风波导致联盟损失“数亿美元”。

西藏与新疆议题 令球队陷入公关危机

在西藏和新疆的问题讨论上，NBA球队波士顿凯尔特人（Boston Celtics）前中锋坎特（Kanter）和英超劲旅阿申纳（Arsenal）前球星厄齐尔（Ozil）的发言，曾让球队陷入公关危机。

坎特在2021年公开宣称：“我与西藏的兄弟姐妹站在一起，支持他们争取自由的诉求。”

他同时发布一张球鞋照片，鞋上有西藏文化图案，并印有“自由西藏”的标语。他也在相关帖文中批评中国国家主席习近平。

曾在NBA效力超过10年的坎特是人权捍卫者，他几个月前自称是跨性别人士，并有意参加WNBA选秀，引发巨大争议。（路透社）

西藏过去数百年来在不同历史时期处于独立或受中国控制的状态。中国称，1951年和平解放西藏，并为当地带来基础设施与教育发展。不过，人权倡议人士及流亡藏人则指责中国在当地压制宗教活动，并侵蚀藏族文化。

坎特发表相关言论的隔天，腾讯体育便将凯尔特人的比赛从直播赛事名单中撤下。

另外在2019年，时任阿申纳中场球员厄齐尔谴责中国在新疆打压穆斯林少数民族，并批评穆斯林国家未能就相关指控发声。这一举动导致央视取消转播阿申纳对垒曼市（Man City）的比赛，厄齐尔的资料也被热门手机游戏《实况足球》中国版删除。

厄齐尔当时以土耳其语在社媒写道：“《可兰经》遭到焚烧……清真寺被关闭……宗教学校被禁止……宗教学者一个接一个遭到杀害……兄弟们被强行送往集中营。”

厄齐尔（中）今年在一项活动中透露，自己当年因为发表了谴责中国的言论，而最后失去了再为阿申纳上场的机会。图为他在2018年来新参加国际冠军杯，并在对垒巴黎圣日耳曼的比赛中进球。（档案照片）

人权组织及专家曾指出，超过100万名维吾尔族及其他以穆斯林为主的少数民族人士曾在新疆遭到拘押，并被迫融入汉族文化。中国方面则否认相关指控，并称厄齐尔的言论“不属实”，指他“受到了假新闻的蒙骗”。

阿申纳之后发表声明，与厄齐尔的个人言论保持距离。

体育明星言行需谨慎

从姆巴佩到塞纳、霍华德，再到莫雷、坎特和厄齐尔，这些事件的背景和性质各不相同。有些涉及文化冒犯，有些牵涉地区敏感政治议题，不能简单归为同一种失言。

但它们有一个共同点：在社交媒体时代，国际体育明星的言论能被不同文化背景的受众解读、传播和放大。当争议触及政治立场或民族情感时，影响的往往不只是当事人本身。

对体育明星而言，个人形象也是职业生涯的重要资产，而全球市场带来的商业机会，也意味着他们必须面对更复杂的公众期待。