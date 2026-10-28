（东京法新电）日本足球总会副会长冈田武史星期三（10月28日）宣布辞职，理由是围绕世界杯的一系列做法，与他个人的价值观并不一致。

冈田武史曾于1998年和2010年两度以主帅身份率领日本国家队征战世界杯。在亚洲足球联合会（AFC）主席萨尔曼（Salman）一周前表态支持国际足联（FIFA）主席因凡蒂诺（Infantino）竞选连任后，冈田武史决定辞去副会长职务。

冈田武史是日本足总三名副会长之一。他强调，这次辞职“完全出于个人意愿”。

他说：“纵观我的职业生涯，我始终珍视体育的社会价值，并坚信体育活动必须以诚信为基础。然而，近期围绕世界杯的种种做法，与我的个人信念存在重大落差。作为一名体育人，我无法接受这些做法。”

萨尔曼日前在东京举行的会议上明确表态，支持因凡蒂诺竞选连任。

数月前，亚足联曾与欧洲足联（UEFA）及中北美及加勒比足联（CONCACAF）等组织，共同谴责因凡蒂诺提出的允许私人资本投资世界杯等国际足联顶级赛事的计划。

当时，因凡蒂诺面临要求他辞职的呼声，部分足协也不再支持他竞逐第四个、也是最后一个任期。

冈田武史也透露，辞职决定是经过审慎考虑、反复权衡后作出的。

他说：“考虑到我们与亚足联的关系，以及此事对日本足球的影响，我理解日本足总在立场上与亚足联保持一致，确实有其现实考量。”