（萨尔布吕肯综合电）德国海洛羽毛球公开赛（超级500赛）星期三（10月28日）上演新马大战，在赛前生病到医院治疗的马来西亚自由人李梓嘉克服不适，经过三局鏖战打败世界排名较高的新加坡二号男单郑加恒，晋级16强。

世界排名第42的李梓嘉在这场59分钟的比赛中，以21比16、19比21、21比17拿下第33的郑加恒，将交手记录扳平为1比1。

李梓嘉赛后受访时说，自己比赛前一天经历了高烧和呕吐，身体状况其实未达最佳。他说：“昨天我发烧很严重，也有呕吐，对我来说是很艰难的夜晚。幸好我今天起床后，我觉得我能打比赛。

“其实我昨天去了医院，医生叫我退赛，但我就是不想放弃。我竭尽全力康复，所以你们刚才会看到我情绪激动。我刚刚克服了一个对我来说非常艰难的挑战。”

李梓嘉此前也在Instagram透露，他从韩国流行歌手IU（李知恩）及其音乐中汲取力量，努力在德国坚持征战。

渐走出低潮 次圈硬碰奈良冈功大

近几年陷入低潮的李梓嘉三周前闯入同属超级500级别的北极公开赛半决赛，提升了他的信心。此外，他在吉隆坡高等法庭一宗和家人的诉讼中达成庭外和解，也让他的心情有所振奋。

这是他时隔五年再次参加海洛公开赛，他在2021年的这项赛事闯入决赛，不过在和我国头号男单骆建佑交锋时第三局受伤而退赛。

李梓嘉接下来将和今年8月在世锦赛拿到亚军的日本好手奈良冈功大交手，争夺八强资格。两人此前交手战绩为三胜三负。

郑加恒最近三站赛事都止步16强，这次则上演一轮游，表现有待改进。（档案照片）

郑加恒则是新加坡在这项赛事的唯一球员。他近期状态平平，连续三项赛事（北极赛、丹麦赛和法国赛）都止步16强，这次则是在32强就遭遇一轮游，只好争取在下一项比赛再打出好成绩。