（墨西哥城法新电）在本周末迎战主场大奖赛前夕，墨西哥世界一级方程式赛车（F1）车手佩雷斯（Perez）与所属的凯迪拉克车队在当地时间星期三（10月28日）共同宣布，双方已将合约延长至2029年。

现年36岁的佩雷斯此前在红牛车队与四届世界冠军、荷兰名将维斯塔潘（Verstappen）搭档了四个赛季。他在遭红牛解约一年后，于本赛季加盟首次进军F1的美国车队凯迪拉克。

凯迪拉克是目前在本赛季尚未取得积分的车队，除了队内的佩雷兹和队友博塔斯（Bottas）之外，另一名至今颗粒无收的车手是阿斯顿马丁的斯特罗尔（Stroll）。

在2026年启用全新研发规则的背景下，新队凯迪拉克经历磨合期的阵痛早在意料之中。不过，车队仍再次重申对佩雷斯的信任。佩雷斯将在本周末于祖国举行的墨西哥城大奖赛上，成为F1历史上第七名达成职业生涯300场正赛里程碑的车手。

佩雷斯说：“从第一天起加入凯迪拉克，就是一个我真正坚信的项目，而延长我的承诺感觉像是这一篇章水到渠成的延续。

“从零开始打造一支F1车队需要时间、不懈的努力和耐心，但我们共同取得的进步带来极大的成就感。我们前方还有许多工作要做，我将在未来三年全力以赴。”

自2011年迎来F1首秀以来，佩雷斯共夺得六个分站冠军，并在2023年车手积分榜上仅次于维斯塔潘获得年度亚军。他本赛季的最佳战绩是在银石、巴塞罗那和巴库三站赛事中分别以第14名完赛。

COMMITED until 2029! Vamos pic.twitter.com/7LP1t54n8a — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 28, 2026

博塔斯驳斥被取代传闻

与此同时，他的队友博塔斯则驳斥有关他可能被取代的传闻。

近期有消息称，即将离开哈斯车队的奥康（Ocon）、红牛预备车手角田裕毅，或是仅差一分就能取得国际汽联（FIA）超级驾照的美国车手赫塔（Herta）可能会顶替他的席位。

凯迪拉克车队领队布德科夫斯基（Budkowski）上周在国际汽联新闻发布会上拒绝讨论麾下车手的合同状况，更是让这些传闻甚嚣尘上。

博塔斯日前在奥斯汀举行的美国大奖赛期间回应说：“我听说了那些传闻，但我清楚自己的处境，一切都很好。这就是F1，人人都想进入F1，所以情况向来如此。

“你也知道，世事无绝对——在这项运动中任何事情都有可能发生。但就目前而言，车队似乎对我所做出的贡献感到满意。所以我认为，这依然是最重要的事。”