（慕尼黑法新电）德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）体育总监埃贝尔（Eberl）在当地时间星期三（10月28日）透露，此前病倒入院的球队主帅孔帕尼（Kompany）在查明患有脑膜刺激症状后，目前已获准出院返家休养。

40岁的比利时籍主帅孔帕尼上星期五（23日）在慕尼黑的训练场上晕倒后被紧急送院，拜仁当时说是因为病毒感染。

在星期三拜仁对垒马格德堡（Magdeburg）的德国杯32强赛开打前几分钟，埃贝尔接受德国电视一台（ARD）采访时透露，医生已查明孔帕尼的病因并允许他出院。

埃贝尔说：“我们已经查明病因：那是一起脑膜刺激症病例，正是这个病症引发上星期五的突发状况。”

拜仁在上星期六（24日）曾说，孔帕尼需要“数周而非数天”的时间才能重返教练席；在他缺席期间，球队暂由英格兰籍助理教练丹克斯（Danks）代掌兵符。在上星期天（25日）客场以3比1击败弗赖堡（Freiburg）后，丹克斯说，教练组在孔帕尼养病期间，会避免与他谈论足球事务。

埃贝尔在星期三补充道：“他现在已获准回家，在家里继续康复疗程。对他而言，康复意味着休息和服药。我非常非常有信心，他很快就能以百分百的状态重返场边指挥。我认为这对我们所有人来说，都是最好、最棒的消息。”

孔帕尼在10月中旬率领拜仁主场以6比1大胜莱比锡（Leipzig）的比赛中，就已明显看出身体抱恙，走路时甚至一瘸一拐。

四天后拜仁在欧洲冠军联赛主场迎战英超球队阿申纳（Arsenal）时，原本外界也怀疑他能否临场指挥，但他最终仍抱病坐镇教练席见证2比2的平局，结果在两天后便倒在训练场上。