（曼彻斯特法新电）曼市（Manchester City）主帅马雷斯卡（Maresca）承认，尽管球队在星期四（10月29日）的英格兰联赛杯16强赛通过点球大战淘汰“海鸥”布赖顿（Brighton），但他们本赛季其实完全没有练习过点球。

坐镇伊蒂哈德球场的卫冕冠军曼市在常规时间两度落后下以2比2逼平对手，随后凭着替补门将鲁利（Rulli）在点球大战中两度扑救建功，最终在点球大战以4比3胜出，成功闯入八强。

自今年休赛期接替瓜迪奥拉（Guardiola）出任曼市主帅以来，马雷斯卡一直没有在训练中加练点球。不过这对曼市而言并不成问题，鲁利先后扑出布赖顿球员阿亚里（Ayari）和邓克（Dunk）的点球，将曼市送入复赛。

曼市方面，虽然科瓦契奇（Kovacic）射失点球，但福登（Foden）、恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）、多库（Doku）以及切尔基（Cherki）皆顺利射中，将在八强主场和英甲（第三级别）球队布拉德福德（Bradford）争夺半决赛席位。

常规时间内，亚尔库耶（Yalcouye）为布赖顿首开纪录，科瓦契奇在半场结束前为曼市扳平比分。下半场开打后，鲁特（Rutter）助海鸥再度领先，但雷斯（Reis）随后将切尔基开出的自由球折射入网，把比赛拖入点球大战。

马雷斯卡赛后说：“老实说，自从我来到这里后，我们从来没有练过点球。我们对五名主罚球员的表现感到非常满意，甚至包括马特奥（科瓦契奇）。这种事经常发生——在常规90分钟内进球的球员，随后却在点球大战中罚丢。”

谈及替补登场表现活跃的比利时边锋多库，马雷斯卡说：“我不确定他是否改变比赛走势，但他确实发挥影响力。这正是他们存在的原因——首发出场时全力以赴；替补上阵时则设法改变战局。”

面临重罚降级阴影 大轮换赢球提振士气

曼市在上星期六（24日）客场不敌阿斯顿维拉（Aston Villa），吞下本赛季英超首败，开季联赛全胜纪录告终。

曼市此前因违反英超财务规则被判有罪，正等待上诉裁决结果；一旦上诉失败，球队可能面临巨额扣分，并直接导致降级。在努力维持积极心态等待裁决之际，击败布赖顿止跌回升对曼市而言至关重要。

在密集高压的赛程中，马雷斯卡本场大幅轮换九名首发，轮休了包括前锋哈兰德（Haaland）和门将多纳鲁马（Donnarumma）在内等主力。

马雷斯卡说：“我对我们部署这场比赛的方式以及人员轮换感到满意，尤其是对那些上场球员的表现感到非常、非常、非常满意。”

马雷斯卡也称赞多纳鲁马的副手鲁利本场沉稳的表现：“除了点球扑救之外，我认为他整体表现很好，尤其是在后场组织推进方面，而且他还做出一次精彩的扑救。”