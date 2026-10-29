（伦敦法新电）“红军”利物浦（Liverpool）在新加坡时间星期四（10月29日）凌晨跌宕起伏的点球大战中击败“蓝军”切尔西（Chelsea），晋级英格兰联赛杯八强。

在安菲尔德进行的这场16强较量中，两名儿时好友伊劳拉（Iraola）和阿隆索（Alonso）展开交锋，最终利物浦主帅伊劳拉打败曾是红军球员的阿隆索，笑到最后。

双方在常规时间内战成1比1，罗杰斯（Rogers）第40分钟为切尔西攻入罚球，加克波（Gakpo）则在三分钟后同样通过罚球扳平比分。

罗杰斯（蓝衣）通过罚球为切尔西打破僵局，不过他们很快就被利物浦追平比分，最后在点球大战落败。（法新社）

利物浦点球6比5险胜

双方过后毫无建树，比赛进入跌宕起伏的点球大战。两队经过八轮比拼后，利物浦6比5险胜。

切尔西的巴尔科（Barco）第四轮击中门柱，随后利物浦的齐米卡斯（Tsimikas）原本有机会一锤定音，却将球射飞，让倒戈利物浦的切尔西中场老将亨德森（Henderson）下来把握机会，扳平点球大战比分。

点球战下来一轮定胜负，第七轮切尔西门将彭德斯（Penders）扑出格拉文贝赫（Gravenberch）的点球，不过利物浦门将马马尔达什维利（Mamardashvili）也神勇地扑出埃梅加（Emegha）的点球，保住希望。

后卫戈麦斯（Gomez）为利物浦罚进后，切尔西后卫福法纳（Fofana）将球踢向球门后的利物浦看台，红军最终晋级。

这是利物浦前中场阿隆索以主帅身份第三次造访安菲尔德，但三次都遭遇失利。此前，他曾在2024年率领莱沃库森（Leverkusen）、2025年率领皇家马德里（Real Madrid）在这里欧冠输球。

克洛普（Klopp）和斯洛特（Slot）在执教利物浦的首个赛季都曾带队闯入联赛杯决赛，如今伊劳拉也将争取追随他们的脚步。利物浦此前已10次夺得这项赛事冠军。

伊劳拉赛后说：“我们非常高兴。连续赢下三个主场非常重要。此前我们在联赛主场表现挣扎，但现在我们要准备星期天（新加坡时间星期一凌晨）对阵阿申纳（Arsenal）的（英超）比赛。”

阿隆索则说：“每当比赛进入点球大战，总会有一方觉得以这样的方式出局很残酷。

“我们展现出不错的水平，而要来到这样的球场比赛，就必须拿出表现。英超仍是我们的主要重心。”

伯恩茅斯各项赛事五连胜零丢球

红军将在八强中面对伊劳拉的前东家伯恩茅斯（Bournemouth）。后者以3比0轻取阿斯顿维拉，取得各项赛事五连胜，攻入14球且未丢一球，这也是伯恩茅斯连续三场3比0完胜，此前他们在欧洲联赛和英超都以这个比分打败体育米兰（AC Milan）和曼联（Manchester United）。

桑德兰（Sunderland）则在主场3比2击退布伦特福德（Brentford），将和客场1比0打败富勒姆（Fulham）的水晶宫（Crystal Palace）于八强交锋。