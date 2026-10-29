（柏林综合电）虽然新科金球奖得主凯恩（Kane）在星期四（10月28日）的德国杯32强赛整场坐壁上观，但他所属的德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）依然在主场以6比1轻松横扫德乙球队马格德堡（Magdeburg），昂首挺进16强。

为了留力备战星期六（31日）主场对垒多特蒙德（Borussia Dortmund）的德甲焦点大战，凯恩本场全程在替补席上休战。

尽管当家射脚轮休，拜仁在进攻端依然毫无压力。奥利塞（Olise）梅开二度，塞巴里（Saibari）、戴维斯（Davies）、布朗（Brown）以及小将戴伯（Daiber）也纷纷建功。

凯恩两天前刚在伦敦加冕金球奖。本场开赛前，拜仁球员列队向他致敬，安联球场的7万5000名球迷也起立向这名新科金球奖得主欢呼致意。

此外，拜仁在赛前还收到另一个好消息，上星期五（23日）在训练场上晕倒的主帅孔帕尼（Kompany），在入院五天后已获准出院。

布朗赛后谈及孔帕尼时说：“我们当然也是为了他而赢球。他现在能回家休养真的太好了。他应该好好休息，希望我们很快能再见到他。”

开赛仅10分钟，奥利塞便接获塞巴里的妙传近距离推射破门，实力处于下风的客队五分钟后由祖科夫斯基（Zukowski）扳平比分。

上半场中段，奥利塞投桃报李助攻塞巴里破门；下半场开局不久，奥利塞主罚罚球命中，攻入球队第三球，随后面带微笑指向替补席上的球队头号罚球手凯恩。

年轻边锋卡尔（Karl）随后先后助攻戴维斯和布朗破门，戴伯则在伤停补时阶段锦上添花。

勒沃库森逆转大胜 斯图加特绝杀过关

其他比赛方面，莱沃库森（Leverkusen）在两球落后的劣势下连扳五球，最终以5比2逆转大胜纽伦堡（Nuremberg）。

早些时候的比赛中，德国国脚前锋温达夫（Undav）在第90分钟攻入绝杀球，助斯图加特（Stuttgart）客场以1比0险胜10人应战的帕德博恩（Paderborn）。

日本前锋后藤启介在比赛最后15分钟内梅开二度，助弗赖堡（Freiburg）克服1比2落后的劣势，主场以3比2逆转击败沃尔夫斯堡（Wolfsburg）。