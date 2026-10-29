（罗马法新电）国际米兰（Inter Milan）星期四（10月29日）凌晨在客场以2比0艰难击败垫底的威尼斯（Venezia），重新登上意甲积分榜榜首。姆班古拉（Mbangula）上演帽子戏法，帮助博洛尼亚（Bologna）客场4比2打破体育米兰（AC Milan）赛季不败；尤文图斯（Juventus）则在热那亚（Genoa）再次受挫。

威尼斯在这场比赛机会不少，还一度两次把球送入网中，但都被判越位在先。不幸的他们还在第80和82分钟由后卫莫雷诺（Moreno）和哈勒哈勒（Halhal）送出乌龙球，让逃过两劫的国米最后拿下三分。

国米主帅：表现欠佳 半场想把整队换掉

目前在积分榜和拉齐奥（Lazio）以25分排名前二的国米，下轮将和体育米兰上演米兰德比，但主帅基伏（Chivu）承认，球队本场表现缺乏说服力的表现，算不上理想的德比备战。

他说：“我们将带着八胜一平的战绩进入这场比赛，也清楚这是一场德比。

“我们需要恢复精神和体能——我指的是那些被我在中场休息时换下，以此给球队敲响警钟的球员（共三人）。如果可以，我当时想把整支球队都换掉。”

姆班古拉助博洛尼亚逆转体米

相比起胜得惊险的国米，体米则在主场被博洛尼亚边锋姆班古拉三次得分。尽管西塞（Cisse）为体米梅开二度，但他们在2比1领先的情况下遭到逆转，吞下本赛季首败，以18分排名第五。

体米目前伤员不少，限制了主帅阿莫林（Amorim）的排兵布阵。他在赛后说：“比赛很多，缺阵的球员也很多。

“从第一分钟起，我就感觉球队有些疲惫，缺乏活力。我们短时间内连丢两球，之后努力追赶……在这么多球员缺阵的情况下，这样密集的赛程对我们来说很艰难。”

尤文图斯遭热那亚毒手 下轮对手那波利迎大胜

另外，尤文图斯不稳定的赛季开局仍在延续，他们在上半场被埃希兹布埃（Ehizibue）和巴尔丹齐（Baldanzi）各进一球，客场0比2不敌热那亚。斯帕莱蒂（Spalletti）的球队自赛季前两轮之后便未能再取得联赛连胜，目前以14分排名第八。

他们下一轮将在主场迎战强敌那波利（Napoli），后者4比1轻取蒙扎（Monza）后和尤文图斯同积14分，以净胜球优势暂列第六。

那波利主帅阿莱格里（Allegri）因在此前3比3战平罗马（Roma）的比赛中被罚出场而停赛，但球队仍在他缺席的情况下，由霍伊伦德（Hojlund）、波利塔诺（Politano）、马林（Malin）和德布吕纳（De Bruyne）各进一球，取得本赛季最大比分的胜利。不过，他们也折损在比赛中受伤的中场大将洛博特卡（Lobotka）。

前锋瓦雷拉（Varela）一度为蒙扎扳平比分，这也是他本赛季个人第八个联赛进球，领跑射脚榜。不过球队的防守漏洞多，虽九轮进16球，也丢了22球，目前以七分排名第16。