（蒙彼利埃讯）一周前才在亚洲乒乓球锦标赛完成卫冕的日本男单张本智和在新加坡时间星期四（10月29日）凌晨进行的WTT蒙彼利埃冠军赛首圈中，意外0比3输给东道主球员高茨（Gauzy），职业生涯首次不敌这名32岁的选手。

世界第三的张本智和此前对高茨保持五战五胜的全胜纪录。来到这场比赛，张本智和面临严峻考验，对垒状态出色的高茨他找不到办法，最终后者以15比13、11比7、11比6获胜。

高茨在巡回赛偶有出色表现，他曾击败过同袍菲利克斯·勒布伦（Felix Lebrun）。

高茨赛后说：“我感到如释重负，能够首次在这么多观众面前打出这样的一场比赛。之前我输过他很多次，所以我告诉自己，如果有机会击败他，也许就是在这里。

“巴黎奥运会团体赛铜牌战时，我曾经很接近击败他，在多哈也有一次差点做到。我认为，他的实力确实比我强，我对他只有尊敬。他走遍世界各地，为每一个冠军奋战，也赢得许多冠军。能够终于击败他，是一件等我退役后可以告诉孩子们的故事，因为他是最伟大的球员之一。”

Riding the wave of support from the french crowd, Simon Gauzy takes down Tomokazu Harimoto for the first time! 🙌🔥



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高茨晋级16强后，他的对手将是中国球员温瑞博和梁靖崑之间的胜者。

中国队几乎派出全主力参加这项赛事，世界第五的王楚钦因伤退出这项赛事，世界第九的林诗栋肩负夺冠任务。

女单方面，世界排名前二的中国好手王曼昱和孙颖莎双保险出战，两人都成功打进16强，接下来的对手分别是中国的陈熠和韩国的申裕斌。