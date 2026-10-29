（洛杉矶综合电）迈阿密热浪（Miami Heat）星期四（10月29日）在美国职业篮球赛（NBA）中，客场以129比117击败亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），让“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）迎来加盟球队以来的首胜。

这名曾两度荣膺NBA最有价值球员（MVP）的希腊球星，在加盟之初被球迷寄予厚望，期待他能迅速带领热浪跻身东部强队行列。然而，热浪开季四连败的表现惨不忍睹，导致他直到第五场比赛才终于品尝到胜利的滋味。

想要打破赢球荒的字母哥此役表现强势，半场便交出8分11篮板2助攻的数据。前几战拖后腿的队友也都触底反弹，阿德巴约（Adebayo）两节砍下13分，波蒂斯（Portis）和维金斯（Wiggins）双双飙下11分，让热浪以69比56领先半场。

尽管鹰队核心约翰逊（Johnson）全场比赛交出12分9篮板11助攻的准三双数据，但他面对字母哥时出手不够坚决，只有12投4中的命中率。加上鹰队在禁区得分上以52比70处于劣势，最终只好以117比129吞下三连败。

字母哥此役贡献24分和18个篮板，并达成职业生涯1000次抢断的里程碑。他的队友阿德巴约也抢下九个篮板，使其生涯总篮板数达到5794个，打破哈斯勒姆（Haslem）此前保持的5791个篮板的纪录，成为热浪队史篮板王。

76人被轰17分仍攻克溜马

拥有多名球星的费城76人（Philadelphia 76ers）在早早取得领先的情况下，一度连丢17分险些葬送好局，但马克西（Maxey）末节爆发力挽狂澜，最终在客场以114比109击败印第安纳溜马（Indiana Pacers）。

这一场比赛76人豪华首发重新集结，詹姆斯（James）两节就交出6分3篮板5助攻的全面个人数据。虽然马克西上半场的手感不佳，但布朗（Brown）和恩比德（Embiid）分别砍下15分和14分，让76人如愿带着62比52的比分回到更衣室。

然而，重返赛场后的76人突然断电，让对手第三节轰出一波17比0，瞬间实现反超。溜马能够从落后两位数到实现反超，顶替哈利伯顿（Haliburton）出任首发控卫的内姆哈德（Nembhard）功不可没，他全场交出18分和14次助攻的两双数据。

不过，内姆哈德命中率不高，只有16中5的发挥，也是溜马没有能将优势保持到最后的原因。反观马克西在第四节表现神勇，连续命中关键球，独得27分中的17分，帮助76人以114比109逆转取胜。

马克西赛后说道：“布朗、恩比德和詹姆斯都提醒我，前三节打得不够有侵略性。第四节布朗重新上场时对我说：‘你欠我们的，带我们赢下比赛吧。’我只需要听从老将们的建议去做就行了。”

尼克斯取二连胜

其他东部球队方面，开季三连败的卫冕冠军纽约尼克斯（New York Knicks），在布伦森（Brunson）贡献38分，以及唐斯（Towns）的19分和13个篮板的两双表现加持下，客场以133比127击败芝加哥公牛（Chicago Bulls），取得两连胜。

上战被尼克斯终结三连胜势头的底特律活塞（Detroit Pistons）则凭康宁汉姆（Cunningham）砍下的30分，以97比89击败来访的夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）。