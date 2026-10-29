（达拉斯综合电）新加坡时间星期四（10月29日）早上进行的美国职业篮球赛（NBA）上演多场激战，此前四场全胜的俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）在客场以96比120惨败给达拉斯小牛（Dallas Mavericks）。同日休斯敦火箭（Houston Rockets）客场战胜密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），豪取五连胜，独占联盟鳌头。

弗拉格26分零失误 小牛破雷霆不败金身

小牛主将弗拉格（Flagg）此役交出26分、八次助攻和五个篮板的全面数据，率队在主场打破雷霆的不败金身。这场惨败不仅终结雷霆的开季四连胜，也是他们自2023年10月29日以来首次在10月的比赛吞败，这三年来在10月15场连胜的成绩画下句点。他们原本也有望成为NBA史上首支连续三个赛季取得开季五连胜的球队，如今却功亏一篑。

雷霆此役伤兵满营，三名首发威廉姆斯（Williams）、华莱士（Wallace）和霍姆格伦（Holmgren）连续第二场高挂免战牌，卡鲁索（Caruso）同样因伤缺阵。尽管阵容残缺，雷霆在上半场仍展现出极强的韧性，半场结束时以59比65紧咬比分。

然而，下半场风云突变。上赛季作为新秀对阵雷霆时曾吃尽苦头的弗拉格，此役不仅首节就砍下12分，更在第三节初段率队轰出一波11比0的攻势。弗拉格全场出战近33分钟，在掌控进攻节奏之余没有出现任何一次失误。

小牛在下半场筑起铜墙铁壁，令上半场投篮命中率超过51%的雷霆在下半场准星尽失，命中率暴跌至30%，半场仅进账37分。悬殊的外线火力更是两队分出胜负的分水岭，小牛全场飚进16记三分球，反观雷霆外线32投仅5中。

小牛全队多点开花，共有八人得分上双，华盛顿（Washington）贡献18分和九个篮板，缺席前四场比赛后伤愈首秀的马丁（Martin）也拿下10分。

雷霆方面，两天前刚砍下职业生涯新高30分的米切尔（Mitchell）延续火热手感，攻下全队最高的29分；反观当家球星吉尔杰斯—亚历山大（Gilgeous-Alexander）全场受制于严防，19投仅7中得21分。

范弗利特单节连砍15分 助火箭狂胜公鹿独霸榜首

客场作战的火箭则以132比100狂胜公鹿，以开季五连胜之姿领跑全联盟。

火箭此役虽缺少背部受伤的首发中锋申京（Sengun）和手肘受伤的后卫斯马特（Smart），但后卫范弗利特（VanVleet）在第三节小宇宙大爆发。关键时刻，范弗利特一人连砍15分，浇灭对手的反扑气焰，随后更助攻汤普森（Thompson）反手上篮得手，助火箭带着95比69的巨大优势进入末节。

范弗利特全场贡献24分，第三节独取15分。汤普森进账23分，杜兰特（Durant）和史密斯（Smith）也分别添上18分和14分。

公鹿虽有希罗（Herro）和哈克斯（Jaquez）分别攻下23分和19分，但其余三名首发特纳（Turner）、库兹马（Kuzma）和罗林斯（Rollins）手感冰冷，三人合计27投仅6中，一共只得12分。