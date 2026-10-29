（圣保罗路透电）巴西国家队前队长内马尔（Neymar）因在上星期六（10月24日）桑托斯（Santos）对垒巴伊亚（Bahia）的巴西甲级联赛中，与对手争执时捂嘴说话，被巴西体育司法高级法庭（STJD）判处禁赛两场。

这场比赛最终以1比1和局收场。

34岁的内马尔出自桑托斯青训体系，并在去年离开沙特阿拉伯豪门队希拉尔（Al-Hilal）后，重投桑托斯这支儿时效力的球队。

在上星期六的比赛中，内马尔因为在与巴伊亚中场罗德里戈·内斯托尔（Rodrigo Nestor）发生冲突时，违反“维尼修斯（Vinicius）规则”而被红卡罚下。所谓的“维尼修斯规则”，就是在与对手发生冲突时，遮住嘴巴说话。

STJD说，根据裁判的报告，内马尔被罚下后，还冲向客队替补席，试图与对手对峙，最终需要队友出面将他拉住。

这项禁赛处罚意味着内马尔将缺席桑托斯接下来的三场比赛。他原本就因累计三张黄卡，须在星期三（28日）对阵帕尔梅拉斯（Palmeiras）的联赛中停赛，而上星期六的红卡则让他的禁赛再添两场。

尽管内马尔与桑托斯均可针对这项违规裁决提出上诉，但这已不是这名前巴塞罗那（Barcelona）与巴黎圣日耳曼（PSG）球星重返桑托斯后，第一次被禁赛或惹祸。

三个月前，他成为巴西顶级联赛史上首名因一项新规而被暂时请离球场的球员。这条规则当时仍在联赛中试行，旨在遏制守门员拖延比赛时间的行为。

今年5月，他更因为掌掴年轻队友而遭遇口诛笔伐。