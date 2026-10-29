内马尔又惹祸 巴甲争执时捂嘴被禁赛两场
巴西国家队前队长内马尔（右）在重返儿时效力球队桑托斯后，已多次被禁赛和惹祸。原本已因为累计三场黄卡被禁赛一场的他，又因为在上星期六的联赛中触犯在冲突时捂嘴说话这条新规而再被禁赛多两场。 （档案照片）
（圣保罗路透电）巴西国家队前队长内马尔（Neymar）因在上星期六（10月24日）桑托斯（Santos）对垒巴伊亚（Bahia）的巴西甲级联赛中，与对手争执时捂嘴说话，被巴西体育司法高级法庭（STJD）判处禁赛两场。
这场比赛最终以1比1和局收场。
34岁的内马尔出自桑托斯青训体系，并在去年离开沙特阿拉伯豪门队希拉尔（Al-Hilal）后，重投桑托斯这支儿时效力的球队。
在上星期六的比赛中，内马尔因为在与巴伊亚中场罗德里戈·内斯托尔（Rodrigo Nestor）发生冲突时，违反“维尼修斯（Vinicius）规则”而被红卡罚下。所谓的“维尼修斯规则”，就是在与对手发生冲突时，遮住嘴巴说话。
STJD说，根据裁判的报告，内马尔被罚下后，还冲向客队替补席，试图与对手对峙，最终需要队友出面将他拉住。
这项禁赛处罚意味着内马尔将缺席桑托斯接下来的三场比赛。他原本就因累计三张黄卡，须在星期三（28日）对阵帕尔梅拉斯（Palmeiras）的联赛中停赛，而上星期六的红卡则让他的禁赛再添两场。
尽管内马尔与桑托斯均可针对这项违规裁决提出上诉，但这已不是这名前巴塞罗那（Barcelona）与巴黎圣日耳曼（PSG）球星重返桑托斯后，第一次被禁赛或惹祸。
三个月前，他成为巴西顶级联赛史上首名因一项新规而被暂时请离球场的球员。这条规则当时仍在联赛中试行，旨在遏制守门员拖延比赛时间的行为。
今年5月，他更因为掌掴年轻队友而遭遇口诛笔伐。