（丹佛综合电）在新加坡时间星期四（10月29日）进行的美国职业篮球赛（NBA）中，塞尔维亚球星约基奇（Jokic）成为历史第二个达成200场“三双”里程碑的球员，帮助丹佛金块（Denver Nuggets）在客场以104比91战胜新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）。

金块本赛季前三场常规赛唯一的一场胜利，便是在主场击败实力孱弱的鹈鹕。两队时隔三天移师新奥尔良再战，考虑到金块在双方最近的七次常规赛交锋大获全胜，球迷依旧不看好鹈鹕能够在主场止住连败颓势。

凭借篮下的逼真假动作和犀利的传球，约基奇前两节便让鹈鹕内线吃尽苦头，靠着7中4的投篮砍下12分5篮板7助攻的全面数据。穆雷（Murray）和戈登（Gordon）也早早得分上双，帮助金块第二节一度建立起22分的优势，并以57比45领先半场。

在威廉姆森（Williamson）全场最高的25分带领下，鹈鹕还是在末节中段将分差缩小至五分。但金块没有让鹈鹕进一步迫近比分，穆雷先是在左侧底角命中一记三分球，加上布劳恩（Braun）在一分多钟内两次命中三分，助金块以104比91锁定胜局。

约基奇此役砍下21分10篮板13助攻，成为历史第二个解锁生涯200次三双的NBA球员，直追8月宣布退役的前队友韦斯特布鲁克（Westbrook）所保持的209次纪录。

柯里44分助勇士擒灰狼

另一场西部重磅对决中，金州勇士（Golden State Warriors）的38岁老将柯里（Curry）砍下44分8篮板，带队在客场以119比114险胜明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves），在经历三连败后豪取两连胜。

新赛季的NBA常规赛大幕拉开后，勇士表现不佳遭遇三连败。不过上一场远征金块，靠着超级新秀伦德博格（Lendeborg）的神勇发挥，勇士终于拿到赛季首胜，并带着信心来到明尼苏达。

反观灰狼赛前则遭遇打击，赛季场均砍下33.3分的主将爱德华兹（Edwards）将接受右膝关节镜手术，预计缺战两个月。这也让两大主力巴特勒（Butler）和波尔津吉斯（Porzingis）高挂免战牌的勇士，看到击败灰狼的曙光。

柯里本场面对灰狼开启暴走模式，尤其是第二节连续的高难度三分球，半场爆砍23分助勇士以64比48结束前两节的争夺。尽管遭到灰狼的严防死守，但柯里全场还是贡献44分8篮板6助攻的华丽数据，助勇士以119比114惊险取胜。

伦德博格也延续火热的状态，里突外投砍下26分9篮板，成为自1959至1960赛季的张伯伦（Chamberlain）以来，首名在赛季前五场得分超过100分的勇士新秀。