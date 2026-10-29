（洛杉矶综合电）在新加坡时间星期四（10月29日）进行的美国职业篮球赛（NBA）“洛杉矶德比”中，客场作战的洛杉矶湖人（LA Lakers）虽然缺少了当家球星东契奇（Doncic），但仍凭着出色的团队发挥以103比87轻取同城死敌洛杉矶快艇（LA Clippers），从前一天不敌波特兰开拓者（Portland Trail Blazers）的赛季首败中强势反弹。

圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）则凭文班亚马（Wembanyama）狂砍36分，经加时苦战击败犹他爵士（Utah Jazz），豪取三连胜。

三新援得分创新高 湖人缺东契奇照赢德比

在东契奇因背部肌肉紧绷缺席这场背靠背比赛的情况下，湖人三名本季新援挺身而出，格赖姆斯（Grimes，23分）、塞克斯顿（Sexton，21分）和赛布尔（Thybulle，15分）皆创下个人赛季得分新高。

湖人在首节和对手拉锯后于第二节发力，不仅轰出一波16比0的攻势反超比分，更将快艇的单节投篮命中率压制在惨淡的17.6%，半场便以56比38奠定胜利的基础。

快艇此役攻守失据，全场投篮命中率创下35.1%的赛季新低，出现多达24次失误，并且以场均23.0次失误的尴尬数据，位居联盟失误榜榜首。此外，快艇在开季四场比赛中吞下了第三败，其中有两场败仗皆拜湖人所赐。

今年6月选秀会上的第五顺位新秀瓦格勒（Wagler）成为快艇少数的亮点，斩获职业生涯新高的21分，开季四场比赛全部得分上双。琼斯（Jones）和加兰（Garland）分别得15分和14分。从湖人转投快艇的八村垒则因肌肉酸痛未能出战。

文班亚马砍36分 率马刺加时擒爵士夺三连胜

另一边厢，马刺在当家球星文班亚马砍36分和14个篮板的带领下，客场经历加时苦战以117比111险胜伤兵满营的爵士，豪取三连胜。

爵士折损了手腕受伤的马尔卡宁（Markkanen）、膝盖受伤的杰克逊（Jackson）和脚趾受伤的努尔基奇（Nurkic）三名内线主力，但残阵出击的他们却在主场打出气势，首节以32比22抢占先机，次节更一度将优势扩大至46比35。

危急时刻，“外星人”文班亚马在第二节独取12分、半场砍下21分吹响反攻号角，率领马刺在第三节初段由哈珀（Harper）和福克斯（Fox）接连命中三分球，并由文班亚马补扣得手反超比分。

两队在末节陷入白热化拉锯，爵士后卫乔治（George）在终场前41.4秒左手上篮得手追成105平。随着文班亚马、乔治和福克斯先后错失绝杀球，比赛进入加时。

加时赛中，爵士的森萨博（Sensabaugh）虽在首尾各命中一记三分球，但马刺在中间阶段轰出一波12比0的得分潮接管比赛，锁定胜局。

瓦塞尔（Vassell）为马刺贡献21分，其中12分来自第四节和加时赛的关键时刻。苦吞三连败的爵士以乔治的31分为最高，贝利（Bailey）得19分。新秀后卫彼得森（Peterson）在首节尝试扣篮时被文班亚马的手肘击中头部流鼻血离场，但次节带伤重返赛场，最终交出18分。