近年来风靡全球的健身狂潮Hyrox，已与世界铁人三项（World Triathlon）正式达成战略伙伴关系，共同推出的“混合体能赛”（hybrid racing）将成为世界铁人三项总会旗下的官方认可项目，向进军奥运会和残奥会的目标迈出关键一步。

根据协议，Hyrox未来将分设“终极”（ultimate）、“快节奏”（fast），以及“超长”（ultra）三种赛制，全部由世界铁人三项联合会进行认证和管理。双方在联合声明中明确指出，争取让该项目获得奥运与残奥地位是双方的“终极雄心”。

世界铁人三项主席安东尼奥·阿里马尼（Antonio Arimany）说：“混合体能赛是该运动发展的自然演变。这项合作不仅将加速世界铁人三项运动在全球舞台上的发展，还将为每个国家的联合会带来真正的新机遇，进一步扩大参与度并壮大运动根基。”

Hyrox共同创始人克里斯蒂安·托茨克（Christian Toetzke）也强调：“从一开始，我们的目标就是打造一项能够登上世界最大体育舞台的全球性运动。与世界铁人三项联盟合作是实现这一愿景的里程碑式一步。混合体能赛不再仅仅是一项全球健身运动，它已经正式走上通往奥运会的道路。”

英国选手阿莱克斯·叶在社交媒体发文，调查“混合体能赛”的支持率。（截图自Alex Yee的Instagram）

不过，这项重磅合作引发了传统铁人三项选手的质疑与反弹。英国奥运冠军阿莱克斯·叶（Alex Yee）在社交媒体发起民调，结果其高达84%的粉丝对这项改变持反对态度。

另一名英国选手马克斯·斯塔普利（Max Stapley）直言不讳地在社交平台上评论称“这简直是胡扯”。波兰奥运选手罗克萨娜·斯卢佩克（Roksana Slupek）则说，这两项运动“毫无共同点”，并质疑传统铁人三项能从这次合作中获得什么益处。

创立于2017年的Hyrox主要以室内形式展开，选手必须完成八个循环赛段，每个赛段包含1公里跑步和一项体能训练。训练项目涵盖滑雪机、雪橇推拉、波比跳、划船机、壶铃负重、沙袋弓步走，以及实心球投掷等。

在与世界铁人三项达成协议后，Hyrox将继续为精英选手管理延续现有模式的“终极”赛制世锦赛、洲际赛及全国锦标赛，而新加入的“快节奏”和“超长”赛制，则将带来更高强度与更丰富的扩展。

根据国际奥委会规定，只有由受承认且遵守《奥林匹克宪章》的国际单项体育联合会所管制的运动，才有资格亮相奥运与残奥会舞台。随着此次携手，Hyrox的奥运梦已正式驶入快车道。