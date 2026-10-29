新加坡高尔夫球选手詹耀淳成功拿到明年亚洲巡回赛的资格，成为我国历来仅仅第七位参加这项赛事的选手。

在亚洲发展巡回赛奖金榜（ADT Order of Merit）上， 詹耀淳在10场比赛中累计赢得4万零22美元（约5万1300新元）奖金，排名第七，因此取得2027年亚巡赛参赛资格。

在这个排行榜上排名前十的球员才能参加亚巡赛。

詹耀淳是我国男子高球史上第七名取得这项成就的选手，马丹·马末（Mardan Mamat）、廖广益、朱思煌和符永恩等人也角逐过这项赛事。

30岁的詹耀淳接受《海峡时报》采访时说：“取得亚巡赛的参赛资格是个进步，这让我更容易规划整个赛季的比赛安排。能够成为第七位取得亚巡赛完整参赛资格的新加坡球员，对我个人而言意义重大。

“这是我长期追求的里程碑。想到一路走来的努力、牺牲和挑战成就了这一刻，更让我觉得这一切格外珍贵。我非常感激一路上相信我、支持我的每一个人。”

2026赛季揭幕战夺首个职业冠军 表现出色

世界排名第950位的詹耀淳今年取得不少突破，他今年2月赢得2026赛季亚洲发展巡回赛雪兰莪高尔夫球大师赛冠军，这是他的首个职业冠军。

新加坡国家队教练史密特（Murray Smit）称赞他的表现说：“他赢得赛季揭幕战冠军，之后也有多次出色表现，最终让他在ADT奖金排行榜中排名第七。他在2025年的大部分时间都在日本参赛，我认为这对他的球技发展有很大帮助。

“这是他的下一步。能够全职参加亚洲巡回赛，肯定有助于他进一步的成长，并继续提升自己的官方世界高尔夫排名。”

詹耀淳上个月也和廖广益、戴平原宏一同参加爱知—名古屋亚运会，他们三人组成的男队最终在21支队伍中排名第八。

詹耀淳接下来将参加11月12日至15日在重庆举行的中巡赛比洞锦标赛，之后于11月17日至20日前往日本栃木县参加日本巡回赛资格赛。

詹耀淳认为，ADT为新加坡球员提供了一条宝贵的发展途径，让他们有机会累积经验，并在更高水平的赛事中竞争。

他继续说：“这条路并不容易，每个人都会面对各自的挑战，但看到越来越多新加坡球员通过这条途径取得进步，说明我们的努力正在得到回报。

“希望我们能延续这股势头，证明新加坡球员也有能力在高水平赛事中竞争。”

史密特也对新加坡高尔夫球员在2026年的整体发展感到鼓舞。今年8月，新加坡女将陈暄尹在英国女子公开赛中并列第六，刷新个人在大满贯赛事中的最佳成绩。她此前也曾在2025年赢得女子欧洲巡回赛（LET）奖金排行榜总冠军。

史密特说：“过去12个月，新加坡职业高球员的进步令人欣喜。陈暄尹持续进步，如今詹耀淳也将在2027年与廖广益和符永恩一同征战亚洲巡回赛，这是新加坡高球发展的重要一步。毕竟在几年前，我们还没有球员能够全年征战这项巡回赛。”