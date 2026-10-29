亚冠二级联赛星期四（10月29日）继续展开小组赛争夺，新加坡足球劲旅狮城水手（Lion City Sailors）在客场以2比0战胜澳大利亚的阿德莱德联队（Adelaide United），成功斩获二连胜后升上F组榜首。

水手在首场小组赛主场遭泰国的巴吞联队（Pathum United）以1比1踢和后，次轮对垒香港大埔足球会（Tai Po FC）反而以1比0反客为主。凭借本场胜利，水手以二胜一平积七分，以一分的优势力压原本领跑的阿德莱德联队，登上榜首。

阿德莱德联队在上半场的控球率达到57%稍占上风，但狮城水手在进攻效率方面更为突出。狮城水手上半场共完成16次射门，其中五次射正，远高于阿德莱德联队的四次射门和一次射正。

开场后不久，水手球员戈麦斯（Gomes）和伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）就以头球试关，可惜皮球均击中门框弹出。阿德莱德联队第44分钟创造出一次绝佳机会，但前锋塔图（Tatu）面对空门补射击中边网，两军半场以0比0互交白卷。

易边第51分钟，水手边卫卡尔塞拉泽（Karseladze）右路下底传中，伊尔汗在门前脚后跟进球，但因越位在先被判无效。第73分钟，阿德莱德联队劲射击中后卫发生折射，阿斯纳尔（Aznar）赶在球越过门线前扑出，让水手逃过一劫。

水手第80分钟获得一次角球，阿德莱德联队门将斯米茨（Smits）出击没碰到球，无人盯防的戈麦斯（Gomes）近距离破门，助队以1比0打破僵局。伤停补时阶段，替补登场的伦纳特·蒂（Lennart Thy）再下一城，让水手以2比0取胜。

戈麦斯：正好出现在正确的位置

戈麦斯赛后说：“在前往澳洲前，我们就定下要带回三分的目标。这是一场属于全队的胜利，大家拼到了最后一刻。上半场我们创造出一些机会，本应可以取得进球。即便没能进球，关键在于防守端要保持稳固，力保球门不失。

“我们深知机会终会出现，而我很高兴当时恰好出现在正确的位置上。能进球我很高兴，能赢下比赛也同样开心，能和全队一起庆祝真是太好了。这对我们实现小组出线的目标来说，是非常重要的一步。”