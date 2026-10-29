（首尔综合电）韩国国家足球队主帅罗伯特·莫雷诺（Robert Moreno）星期四（10月29日）表示，尽管有报道称前托特纳姆（Tottenham）前锋孙兴慜与队内资深队友关系紧张，但孙兴慜仍将继续担任韩国队队长。

现年34岁的孙兴慜目前效力于美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶足球俱乐部（LAFC）。莫雷诺将他列入韩国队下个月对阵沙特阿拉伯和卡塔尔的友谊赛名单中。

他也征召了上个月被传正准备离开国家队的三名资深球员金玟哉、黄喜灿和黄仁范。

莫雷诺：花在沟通时间比训练多

莫雷诺在韩国队于美加墨世界杯表现令人失望后，以临时主帅身份接掌球队。他指出，接任以来，自己已与球员进行了“多次交谈”。

这名西班牙籍教练在一场持续逾一小时的记者会说：

“我花在沟通上的时间，比训练还多。

“即使是最优秀的球队，球员之间也可能有不同意见，关键在于如何化解这些分歧。”

莫雷诺的合约将在这两场友谊赛结束后到期，但韩国足总仍可能留用他，带队出战明年1月在沙特阿拉伯举行的亚洲杯。

当被问及孙兴慜在队中的领袖角色时，莫雷诺明确回应：“队长就是孙兴慜。我没有更多要说的。”

有关韩国队内部不和的传言，莫雷诺则强调，“球队内部状况良好”，并对球员们携手合作充满信心。

他说：“我相信，从我今天所说的话，以及公布的这份名单中，大家就能找到答案。”

韩国足总本月也呼吁球迷停止对球员进行“过度的人身攻击”。

在世界杯表现不尽如人意后，率队征战的前帅洪明甫很快就被令下课，但球队近期还是因为接连传出负面消息，而受到了不必要的关注。