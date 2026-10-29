（东京讯）哈萨克斯坦名将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）在东京举行的泛太平洋公开赛女单16强赛中，以6比2、6比3击败同胞尤利娅·普汀塞娃（Yulia Putintseva），提前锁定年终世界第一宝座。

伊莲娜在这场比赛中获胜后，意味着即使本赛季剩余赛事的成绩不管出现任何变化，其他球员的积分都无法在年终排名上超越她。

27岁的伊莲娜在2026赛季表现出色，她在四大满贯中赢下其中两个，皆为硬地场地的澳大利亚公开赛和美国公开赛。由于两次决赛击败的都是前世界第一的白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），因此伊莲娜在美网期间成功超越对方，来到世界第一。

伊莲娜在巡回赛也有不俗表现，她上周在宁波公开赛中夺冠，拿下个人今年第四个巡回赛冠军。

本周转战东京，伊莲娜在16强迎战同胞尤利娅，她以6比2、6比3轻松取胜，接下来的对手是来自加拿大的莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）。

对于自己锁定年终世界第一，伊莲娜赛后说：“这对我意义重大，这是我和团队一直努力追求的目标。

“有这么多优秀的球员，而大家之间的积分差距也非常接近。我很高兴凭借上周的胜利和今天的这场胜利，我终于确保自己能够以年终世界第一的身份结束本赛季。

“这是一个了不起的成就，希望我们明年能够继续保持这样的势头。”