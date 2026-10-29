（曼彻斯特综合电）曼联（Manchester United）主帅卡里克（Carrick）透露，尽管他因费尔南德斯（Fernandes）公开批评球队战术，而在上星期天（10月25日）0比3不敌伯恩茅斯（Bournemouth）的英超联赛中，将这名葡萄牙中场球员排除在首发阵容之外，但对方依旧是曼联的队长。

费尔南德斯是在曼联于上星期三（21日）的欧冠联赛客场以1比4惨败给意甲新锐科莫（Como）后，批评球队的战术。

在曼联各赛事近八场比赛未尝胜绩，联赛又遭遇自1986年以来最差开局后，卡里克的帅位已变得摇摇欲坠，但本周在与球会高层进行讨论后，仍获留任。

这名前米德尔斯博勒（Middlesbrough）主帅也证实，费尔南德斯在对阵伯恩茅斯一役坐冷板凳后，将于星期六（31日）对阵切尔西（Chelsea）的英超焦点战中重返首发阵容，并继续担任队长。

卡里克在上轮联赛中把曼联的队长袖标交给中卫马圭尔（Maguire）。

卡里克说：“队长人选没有什么需要决定的，队长还是布鲁诺（Bruno，费尔南德斯）。听着，我们很清楚球队目前的处境。他是这支球队的重要球员，过去一直如此，今后也会是。

“我们必须共同作出改变，推动球队朝着正确的方向前进。他全心全意效力这家球会，也一心希望球队变得更好。对我而言，这一点没有改变。

“多年来，他在许多场比赛中一直很好地带领球队，今后也会继续如此。”