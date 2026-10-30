（墨西哥城综合电）有望在本周末加冕世界一级方程式赛车（F1）史上最年轻世界冠军的前夕，马赛地车手安东内利（Antonelli）因身体不适，在当地时间星期四（10月29日）获准免除墨西哥城大奖赛的媒体采访任务。

马赛地车队说，这名20岁的意大利小将在感染病毒后仍处于康复中，目前感觉“有些身体不适”。

一名车队发言人说：“作为预防措施，国际汽联（FIA）已豁免他出席强制性的媒体活动，好让他在周末的赛事前有机会休息。我们预计他明天就会归队。”

在赛季还剩五站比赛、最高尚有125分可争夺的情况下，上周末刚在美国大奖赛夺冠的安东内利，在车手积分榜上已握有123分的巨大领先优势。

在星期天（11月1日）于罗德里格斯兄弟赛道举行的正赛中，即便排在积分榜次席的队友拉塞尔（Russell）夺冠，安东内利只要以前九名完赛，就能提前锁定年度车手总冠军。

另一方面，凯迪拉克车队的博塔斯（Bottas）同样因身体不适缺席了星期四的媒体活动，休养一天。

One more tick to come for our 20-year-old history maker? ☑️#F1 pic.twitter.com/fxlMCqPe8A — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

被年轻队友抢尽风头 拉塞尔：一个赛季不会定义生涯

同日，开季前原本被视为夺冠大热门的拉塞尔则表明，一个艰难的赛季并不会定义他的整个职业生涯，并强调时间仍站在他这一边。

拉塞尔在星期四受访时坦承，即将成为意大利73年来首名F1世界冠军的安东内利，本赛季确实发挥出更高的水平。

他说：“老实说，我今年对自己有了更多认识，甚至比我原本希望了解的还要多。但我提醒自己，我才28岁。我看到刘易斯（哈密尔顿，Hamilton）在41岁、费尔南多（阿隆索，Alonso）在44岁时依然保持极佳的竞技状态。刘易斯大部分的世界冠军都是在30多岁时赢得的，所以今年绝对不会定义我的整个职业生涯。”

目前效力于法拉利（Ferrari）的哈密尔顿在车手积分榜上排名第三，仅落后拉塞尔一分。

本赛季至今已完赛的18站大奖赛中，安东内利豪取九冠，拉塞尔则仅进账三冠。拉塞尔本赛季可说是跌宕起伏，往往在一个周末攀上高峰后，下个周末便跌入低谷。

他也指出，在全新动力单元时代的规则下，“有几个因素”限制了他原本自然的驾驶风格。马赛地车队领队沃尔夫（Wolff）此前也表达对拉塞尔重振旗鼓的信心，称目前的赛车并不适合他，但明年将会是一个全新的开始。

拉塞尔补充说：“不过，在我的人生中，赛车岁月比非赛车岁月还要长，而我成功的年份也比相对失意的年份来得多……遗憾的是，偏偏在我或许最需要（处于最高水平）的时候遇上了今年这样的状况，但这绝不是我征程的终点。我至少还有12到15年的好状态。”