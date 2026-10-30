（维也纳法新电）德国网球名将兹维列夫（Zverev）星期五（10月30日）在维也纳公开赛男单次圈中双喜临门，在以6比4、7比5击败荷兰球员格里克斯普（Griekspoor）挺进复赛后，职业生涯首次荣登世界第一宝座。

这名29岁的两届大满贯得主此前已提前锁定男子职业网球联合会（ATP）年终第一头衔。不过，在现任球王、意大利名将辛纳（Sinner）缺席的情况下，兹维列夫凭借在奥地利首都连赢开局两场比赛，将在下周公布的最新世界排名中正式成为世界第一。

兹维列夫赛后说：“（这）非常特别。站在世界之巅的感觉太棒了。这与赢得一项赛事或一座冠军奖杯不同，当你知道最新排名出炉时，自己名字旁将标上‘第一’的字样，这种感觉非常特别。”

长期以来被视为网坛“无冕之王”的兹维列夫在2026年迎来辉煌赛季，一举连夺法国公开赛和美国公开赛冠军，打破大满贯冠军荒。如今他更进一步，成为自1973年首次设立世界排名以来，史上第30位登顶世界第一的男球员。

下星期一（11月2日）最新排名公布时，兹维列夫将年满29岁零196天，这使他成为仅次于澳大利亚名宿纽康姆（Newcombe）后的史上第二高龄“新科世界第一”。

由于膝盖受伤，辛纳在10月初决定提前结束本赛季，这也为兹维列夫的登顶铺平了道路。

强力发球锁定胜局

来自汉堡、以强力发球著称的兹维列夫，在维也纳的首两场比赛先后击败西班牙的兰达卢塞（Landaluce）和格里克斯普，确保在下个月的ATP年终总决赛开打前，提前坐上世界第一宝座。

兹维列夫在星期二（27日）的首圈比赛中，曾挽救四个赛点才险胜兰达卢塞；但本场面对30岁的格里克斯普则赢得从容许多，直落两盘获胜，将自己的名字载入史册。

当兹维列夫逼出赛点时，场上发生了一段意外插曲。他的一记高压扣杀击中格里克斯普身后的电子屏幕，导致部分面板出现故障，比赛因此一度中断。在主裁用毛巾盖住出问题的面板后，兹维列夫随即发球制胜，一举锁定胜局与新球王头衔。

在其他赛场方面，前世界第一的西班牙好手阿尔卡拉斯（Alcaraz）以6比1、7比6（13比11）击败格鲁吉亚球员巴希拉什维利（Basilashvili），顺利晋级八强。阿尔卡拉斯接下来将与美国球员保罗（Paul）争夺半决赛席位。

另一名前世界第一、俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev）同样高奏凯歌，经过三盘苦战后力克英国的诺里（Norrie）晋级。