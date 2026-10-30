美国女子职业篮球联赛（WNBA）10届全明星布兰妮·格里娜（Brittney Griner）、四届WNBA总冠军切尔西·格雷（Chelsea Gray），以及奥运金牌得主阿里尔·阿特金斯（Ariel Atkins）等人，11月莅临新加坡，参与首届女子“篮球无疆界”新星训练营。

活动11月18日至21日在新加坡加冷的华侨银行室内体育馆（OCBC Arena）举行。WNBA、美国职业篮球联赛（NBA）、国际篮球联合会（FIBA）及新加坡体育理事会星期一（10月26日）联合宣布这项消息。

新加坡曾于2010年和2025年两度举办“篮球无疆界”亚洲训练营。去年的训练营还邀请NBA波士顿凯尔特人（Boston Celtics）的2024年总冠军成员怀特（Derrick White），以及费城76人（Philadelphia 76ers）的全明星后卫马克西（Tyrese Maxey）参与。

今年的女子“篮球无疆界”新星训练营预计汇聚来自世界各地的80名高中年龄段顶尖女子篮球新秀。

她们将在现役及退役WNBA和FIBA球员与教练的指导下，参与体能测试、动作效率训练、技术提升课程、三对三比赛、生活技能讲座以及五对五比赛。训练营学员名单会在未来几周内公布。

差点在俄服刑九年 布兰妮领衔球星阵容

此次领衔阵容的布兰妮，是WNBA最具代表性的中锋之一。她曾10次入选WNBA全明星，并三次代表美国队夺得奥运金牌。目前，她效力于WNBA的康涅狄格太阳（Connecticut Sun）。

布兰妮也曾因在俄罗斯被捕而受到国际关注。2022年，她在俄罗斯球队效力，但在赴俄参赛期间，因行李中被查出含有大麻油的电子烟烟弹而遭逮捕，最终被判处九年监禁。虽然布兰妮在美国持有医用大麻处方，且医用大麻在美国部分地区合法，但在俄罗斯仍属违法。

布兰妮（右）2022年被捕时正为俄罗斯球队伊卡特琳堡效力，她在被关押10个月后，在囚犯交换中获释回国。图为她在一场WNBA比赛后与对手交流。（路透社）

同年12月，美国与俄罗斯达成换囚协议，美国释放了在美服刑的俄罗斯军火商维克托·布特（Viktor Bout），以此换回布兰妮，让她得以回到美国，并在2023赛季重返WNBA。

NBA与FIBA迄今已在六大洲36个国家和地区的56座城市举办87场“篮球无疆界”训练营。此次新星训练营是NBA与FIBA首次专门为美国以外地区的顶尖女子青年球员举办的BWB Next Up训练营。

NBA东南亚及亚洲市场总监美君（Sheila Rasu）说：“首届女子‘篮球无疆界’新星训练营落户新加坡，进一步深化了NBA与新加坡体育理事会长期以来的合作关系，共同推动篮球运动在区域内的发展，并让更多人有机会参与这项运动。”