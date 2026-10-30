（利物浦综合电）埃弗顿（Everton）新加坡时间星期五（10月30日）以3比1击败英超对手纽卡斯尔（Newcastle），将在英联赛杯八强对阵英乙（英格兰第四级别）球队弗利特伍德（Fleetwood），后者上轮爆冷击败英超卫冕冠军阿申纳（Arsenal）。

尽管中场球员格里利什（Grealish）因违反俱乐部内部纪律规定而被剔除出比赛名单，埃弗顿仍在英国首相伯纳姆（Burnham）的见证下，顺利过关。

主场作战的他们，凭借加纳（Garner）和哈克尼（Hackney）的上半场进球取得领先。易边再战后，巴里（Barry）再下一城，纽卡斯尔则由伯恩（Burn）在比赛尾声扳回一球，但于事无补。

埃弗顿将在八强赛客场挑战黑马弗利特伍德。此外，水晶宫（Crystal Palace）将在主场迎战桑德兰（Sunderland），伯恩茅斯（Bournemouth）则将客场挑战利物浦（Liverpool）。卫冕冠军曼市（Manchester City）将对阵英甲（第三级别）球队布拉德福德（Bradford）。

阿申纳上诉失败 道曼红卡维持原判

另一方面，英格兰足总宣布，驳回阿申纳针对16岁小将道曼（Dowman）在星期三（28日）英联赛杯比赛中领到红卡的上诉。

阿申纳小将道曼无缘接下来的三场国内赛事，但仍可代表球队出战欧冠。（路透社）

道曼在比赛第85分钟遭遇对手尼尔（Neal）的激烈冲撞后，因有蹬踹对方的动作而染红。10人作战的阿申纳最终在双方1比1战平后，于点球大战以3比5不敌弗利特伍德。

阿申纳随后针对红卡判罚及处罚过重提出上诉，但英足总表示，独立监管委员会驳回了这两项申诉。

英足总在声明中说：“独立监管委员会驳回了马克斯·道曼针对错误罚下及处罚过重所提出的申诉。这名阿申纳球员将被禁赛三场。”

道曼将缺席阿申纳接下来三场国内赛事，对手分别是利物浦、赫尔市（Hull City）和纽卡斯尔。这意味着他要等到11月底阿申纳主场迎战曼市时，才能重返国内赛场。

不过，这项禁赛处罚不适用于欧洲赛事，道曼仍可出战下星期四（11月5日）对阵捷克球队布拉格斯拉维亚（Slavia Prague）的欧冠比赛。