随着巴西球星维尼修斯（Vinicius）和拉菲尼亚（Raphinha）确定随名帅安切洛蒂（Ancelotti）一同造访新加坡，狮城球迷将能在11月亲眼目睹一众世界级巨星的赛场风采。

巴西足球总会星期五（10月30日）宣布，主帅安切洛蒂已敲定出战“瑞穗蓝色挑战——新加坡加冷足球系列赛”（Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series Singapore）的26人球员名单。

巴西将在11月14日（星期六）对垒日本，重演两队在今夏世界杯上的较量，随后于11月17日（星期二）对阵东道主新加坡。

这是五届世界杯冠军“桑巴军团”巴西队在2026年的最后两战，本地球迷将有机会在新加坡国家体育场亲眼目睹多位世界足坛巨星的风采，当中包括皇家马德里（Real Madrid）球星维尼修斯、他的队友恩德里克（Endrick），以及西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）的前锋拉菲尼亚（Raphinha）。

巴塞边锋拉菲尼亚（右）本赛季在九场西甲联赛送出13球和三记助攻，状态火热。（法新社）

其他球星还有来自英超卫冕冠军阿申纳（Arsenal）的后防中坚马加希斯（Magalhaes）、中场大将吉马良斯（Guimaraes）等。

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安帅继续考察新兵 阿利森再被排除在外

总体而言，名单包括九名奥运适龄球员，以及15名23岁以下（U23）球员，反映出巴西在今夏世界杯止步16强后，正在大力推进球队的新老交替。五名尚未代表成年国家队出战的球员，有望在新加坡迎来首秀。

安切洛蒂说：“在迈向2027年的这段期间，我们必须展开这项工作以找准明确的方向。我相信到了2028年的首场友谊赛，随着（世界杯）外围赛开打以及美洲杯备战工作启动，我们将拥有一支更成熟的球队。

“我们需要充分利用2027年来完成这次的换血。”

值得一提的是，利物浦（Liverpool）门将阿利森（Alisson）再次被安切洛蒂排除在名单之外。谈及取舍，曾执教皇马的安切洛蒂说：“我们不需要考察阿利森。我们非常了解他，他是最好的门将。”

利物浦老将阿利森（图）无缘这届大名单，不过安帅表示。他还是有机会在美洲杯征战。（法新社）

“当美洲杯开始时，他就会被征召，其他老将也一样。现在是观察、为阵容注入新血，以及帮助年轻球员发挥全部潜能的时候。”

小将埃斯特旺再入选 安帅望他展现潜力

另一个亮点则是切尔西（Chelsea）新星埃斯特旺（Estevao）获得征召，保住了他在国家队的一席之地。

这名19岁小将本赛季在切尔西新帅阿隆索（Alonso）麾下，至今只为切尔西首发过两场比赛，但还是得到安帅信任。

安切洛蒂补充说：“我们希望他能展现出他所具备的全部实力。我们会继续关注他。即使他在切尔西一分钟也没上阵，我们仍会持续留意他，至少直到我们认为他对国家队不再有帮助为止。

“只要我们相信他对国家队有用，就会跟进他的成长，让他有机会按照适合19岁球员的自然步伐发展。我们的目标与切尔西不同。”

埃斯特旺（右）是巴西的潜力新星，也是安切洛蒂的重点培养对象。（法新社）

为了体恤国内球会正处于激烈的联赛争冠阶段，教练组选择不征召直接参与国内联赛争冠球队的球员，这使得帕尔梅拉斯（Palmeiras）、弗拉门戈（Flamengo）和体育米内罗（Atletico Mineiro）等巴西豪门无人入选。

赛事将于11月13日至17日的国际足联官方国际比赛日期间举行，在三个比赛日内进行四场较量。

揭幕战将于11月13日打响，由新加坡男足迎战巴拉圭；日本与巴西则将在11月14日交锋。11月17日将上演双料对决，新加坡先迎战巴西，随后由日本对阵巴拉圭。